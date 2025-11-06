Австралийцы будут ежедневно получать по три часа бесплатной электроэнергии
Правительство Австралии намерено обязать поставщиков энергии ежедневно предоставлять домохозяйствам по три часа бесплатного света, чтобы поощрить людей пользоваться избытком солнечной энергии в ту часть суток, когда оптовые цены на нее самые низкие.
Об этом со ссылкой на интервью с австралийским министром по изменению климата Крисом Боуэном пишет издание ABC News.
Как будет работать программа
Программа федерального правительства «Solar Sharer» обяжет поставщиков предлагать домохозяйствам бесплатный свет не менее трех часов в середине дня, то есть в момент, когда цена на энергию может стать «отрицательной» из-за того, что объем солнечной энергии значительно превышает спрос на нее.
Так домохозяйства, у которых «умные» счетчики, смогут бесплатно пользоваться стиральными машинами, кондиционерами и другой бытовой техникой. Министр Боуэн заявил, что это «позволит распространить преимущества солнечных панелей на тех, у кого их нет».
Программа заработает для потребителей только нескольких регионов с июля 2026 года, а консультации по ее распространению на другие начнутся к началу 2027 года.
«Сейчас в середине дня производится столько энергии, что цены часто очень низкие или „отрицательные“, и, согласно нашему анализу, энергетические компании должны учитывать и предлагать именно это», — сказал министр Боуэн во время интервью.
Реакция энергетических компаний
Издание добавляет, что поставщики электроэнергии отреагировали на слова министра с удивлением и заявили, что этот вопрос с ними не обсуждался.
«Отсутствие консультаций может подорвать доверие со стороны отрасли, а также создать потенциал для непредсказуемых последствий», — заявила исполнительный директор Австралийского энергетического совета Луиза Киннер.
Боун сказал, что «не станет извиняться», если программа правительства уменьшит доходы поставщиков и заявил, что хорошо работает с энергетическими компаниями, но они для него не на первом месте.
Поделиться новостью
Также по теме
Австралийцы будут ежедневно получать по три часа бесплатной электроэнергии
Украина возобновила импорт газа по Трансбалканскому коридору
Как безопасно пользоваться обогревателем: базовые правила
Украине не хватает 750 млн долларов для импорта газа на зиму — Зеленский
Украина в октябре увеличила импорт электроэнергии в 2,5 раза
Почему невозможно спрогнозировать графики отключений света на неделю