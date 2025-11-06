Австралийцы будут ежедневно получать по три часа бесплатной электроэнергии Сегодня 04:44 — Энергетика

Правительство Австралии намерено обязать поставщиков энергии ежедневно предоставлять домохозяйствам по три часа бесплатного света, чтобы поощрить людей пользоваться избытком солнечной энергии в ту часть суток, когда оптовые цены на нее самые низкие.

Об этом со ссылкой на интервью с австралийским министром по изменению климата Крисом Боуэном пишет издание ABC News.

Как будет работать программа

Программа федерального правительства «Solar Sharer» обяжет поставщиков предлагать домохозяйствам бесплатный свет не менее трех часов в середине дня, то есть в момент, когда цена на энергию может стать «отрицательной» из-за того, что объем солнечной энергии значительно превышает спрос на нее.

Так домохозяйства, у которых «умные» счетчики, смогут бесплатно пользоваться стиральными машинами, кондиционерами и другой бытовой техникой. Министр Боуэн заявил, что это «позволит распространить преимущества солнечных панелей на тех, у кого их нет».

Программа заработает для потребителей только нескольких регионов с июля 2026 года, а консультации по ее распространению на другие начнутся к началу 2027 года.

«Сейчас в середине дня производится столько энергии, что цены часто очень низкие или „отрицательные“, и, согласно нашему анализу, энергетические компании должны учитывать и предлагать именно это», — сказал министр Боуэн во время интервью.

Реакция энергетических компаний

Издание добавляет, что поставщики электроэнергии отреагировали на слова министра с удивлением и заявили, что этот вопрос с ними не обсуждался.

«Отсутствие консультаций может подорвать доверие со стороны отрасли, а также создать потенциал для непредсказуемых последствий», — заявила исполнительный директор Австралийского энергетического совета Луиза Киннер.

Боун сказал, что «не станет извиняться», если программа правительства уменьшит доходы поставщиков и заявил, что хорошо работает с энергетическими компаниями, но они для него не на первом месте.

