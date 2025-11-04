0 800 307 555
ру
Украине не хватает 750 млн долларов для импорта газа на зиму — Зеленский

Энергетика
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из 2 млрд долларов, необходимых для импорта газа в отопительный сезон, в настоящее время не хватает 750 млн долларов.
Об этом глава государства заявил во время брифинга после совещания с участием премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Светланы Гринчук, передает Укринформ.
«На сегодняшний день мы понимаем, что у нас не хватает где-то 750 млн из 2 млрд, о которых мы говорим по газу. Только что президент (Еврокомиссии Урсула) фон дер Ляен сказала, что 127 млн ​​евро нам еще дадут поддержки. Мы благодарны за это», — рассказал Зеленский.
Он также отметил, что состоялась встреча министра энергетики Украины со своими коллегами из стран «Группы семи».
«Все нас поддерживают — и Канада, и Италия, и Германия, и другие страны», — добавил президент.
Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Украина ведет переговоры с Германией и Италией о закупке оборудования для производства электроэнергии. По его словам, премьер Италии Джорджа Мэлони рассматривает два варианта помощи: поставки оборудования или поддержку газоснабжения. Украине оба варианта подходят.
Экс-министр энергетики Ольга Буславец отмечала, что в результате последних обстрелов объектов газовой инфраструктуры добывающие предприятия потеряли, по разным оценкам, 30−60% суточной добычи.
По материалам:
Укрінформ
