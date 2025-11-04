0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почему невозможно спрогнозировать графики отключений света на неделю

Энергетика
21
Почему невозможно спрогнозировать графики отключений света на неделю
Почему невозможно спрогнозировать графики отключений света на неделю
Укрэнерго работает над тем, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы. Но из-за вхождения в холодный сезон и постоянных ударов рф пока невозможно прогнозировать отключения света на неделю.
Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы «Госэнергонадзора» Анатолий Замулко.
Отвечая на вопрос о том, можно ли делать какие-то прогнозы относительно отключений света на неделю или недели, Замулко отметил, что давать какие-либо прогнозы крайне трудно.
«На сегодняшний день „Укрэнерго“ и вся энергосистема работает именно над тем, чтобы обеспечить стабильность, хотя бы удерживать то, что есть. Если у нас не будет дополнительных каких-либо попаданий, а они, к большому сожалению, постоянно у нас происходят», — отметил Замулко.
Читайте также
По его словам, энергосистема Украины будет постоянно усиливать сети и вести восстановительные работы на местах попаданий.
«Говорить на неделю-две, наверное, сейчас никто не может, потому что мы входим в температурный режим, когда будет увеличиваться потребление электрической энергии, в том числе для отопления. Поэтому надо готовиться к тому, что этот процесс будем максимально уменьшать (отрицательное влияние обстрелов — ред.)», — добавил и.о. главы «Госэнергонадзора».
Он также подчеркнул, что в случае если удастся остановить процесс разрушений, тогда можно будет постепенно двигаться к позитиву с точки зрения обеспечения электрической энергией населения.
Ранее Finance.ua сообщал, что из-за постоянных атак на энергосистему в Украине снова действуют стабилизационные отключения. Чтобы узнать, когда именно по вашему адресу будет свет, можно воспользоваться графиками стабилизационных отключений на сайте вашего оператора системы распределения ДТЭК Киевские электросети или в официальных чат-ботах ОСР.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems