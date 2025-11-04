Почему невозможно спрогнозировать графики отключений света на неделю Сегодня 07:44 — Энергетика

Почему невозможно спрогнозировать графики отключений света на неделю

Укрэнерго работает над тем, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы. Но из-за вхождения в холодный сезон и постоянных ударов рф пока невозможно прогнозировать отключения света на неделю.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы «Госэнергонадзора» Анатолий Замулко.

Отвечая на вопрос о том, можно ли делать какие-то прогнозы относительно отключений света на неделю или недели, Замулко отметил, что давать какие-либо прогнозы крайне трудно.

«На сегодняшний день „Укрэнерго“ и вся энергосистема работает именно над тем, чтобы обеспечить стабильность, хотя бы удерживать то, что есть. Если у нас не будет дополнительных каких-либо попаданий, а они, к большому сожалению, постоянно у нас происходят», — отметил Замулко.

По его словам, энергосистема Украины будет постоянно усиливать сети и вести восстановительные работы на местах попаданий.

«Говорить на неделю-две, наверное, сейчас никто не может, потому что мы входим в температурный режим, когда будет увеличиваться потребление электрической энергии, в том числе для отопления. Поэтому надо готовиться к тому, что этот процесс будем максимально уменьшать (отрицательное влияние обстрелов — ред.)», — добавил и.о. главы «Госэнергонадзора».

Он также подчеркнул, что в случае если удастся остановить процесс разрушений, тогда можно будет постепенно двигаться к позитиву с точки зрения обеспечения электрической энергией населения.

Ранее Finance.ua сообщал , что из-за постоянных атак на энергосистему в Украине снова действуют стабилизационные отключения. Чтобы узнать, когда именно по вашему адресу будет свет, можно воспользоваться графиками стабилизационных отключений на сайте вашего оператора системы распределения ДТЭК Киевские электросети или в официальных чат-ботах ОСР.

