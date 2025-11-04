0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина в октябре увеличила импорт электроэнергии в 2,5 раза

Энергетика
0
Украина в октябре увеличила импорт электроэнергии в 2,5 раза
Украина в октябре увеличила импорт электроэнергии в 2,5 раза
В Украине импорт электроэнергии в октябре 2025 года вырос в 2,5 раза — до 360 тыс. МВт-ч.
Об этом сообщает отраслевое издание ExPro.
Самая большая доля по-прежнему у Венгрии — 51%. На втором месте — Польша с долей 22%.
В конце октября Украина возобновила трансграничную торговлю со Словакией после почти двухмесячного перерыва из-за ремонта на линии Вельке Капушаны-Мукачево. Импорт за последние 3 дня месяца из Словакии составил 7,6 тыс. МВт-ч, экспорт в Словакию за этот период — 1,8 тыс. МВт-ч.
В целом импорт электроэнергии в октябре вырос по всем направлениям. По сравнению с октябрем 2024 года импорт электроэнергии в Украину вырос вдвое.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems