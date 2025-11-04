Украина в октябре увеличила импорт электроэнергии в 2,5 раза
В Украине импорт электроэнергии в октябре 2025 года вырос в 2,5 раза — до 360 тыс. МВт-ч.
Об этом сообщает отраслевое издание ExPro.
Самая большая доля по-прежнему у Венгрии — 51%. На втором месте — Польша с долей 22%.
В конце октября Украина возобновила трансграничную торговлю со Словакией после почти двухмесячного перерыва из-за ремонта на линии Вельке Капушаны-Мукачево. Импорт за последние 3 дня месяца из Словакии составил 7,6 тыс. МВт-ч, экспорт в Словакию за этот период — 1,8 тыс. МВт-ч.
В целом импорт электроэнергии в октябре вырос по всем направлениям. По сравнению с октябрем 2024 года импорт электроэнергии в Украину вырос вдвое.
