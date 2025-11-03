0 800 307 555
Нефть продолжает расти после того, как ОПЕК+ приостановила увеличение добычи в первом квартале

Энергетика
Цены на нефть выросли в понедельник после того, как ОПЕК+ решила воздержаться от увеличения добычи в первом квартале следующего года, что ослабило растущие опасения по поводу излишка предложения, но слабые данные о производстве в Азии ограничили рост.
Об этом сообщает Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 28 центов, или 0,43%, до 65,05 доллара за баррель к 07:22 по Гринвичу. Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 61,23 доллара за баррель, что на 25 центов, или 0,41% больше прежнего.
Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, известная как ОПЕК+, в воскресенье договорились увеличить добычу на 137 000 баррелей в день в декабре, что соответствует показателям октября и ноября.
«После декабря, из-за сезонности, восемь стран также решили приостановить увеличение производства в январе, феврале и марте 2026 года», — говорится в заявлении группы.
Руководитель отдела исследований сырьевых товаров ING Уоррен Паттерсон заявил, что это решение, похоже, является признанием большого профицита, с которым столкнется рынок, особенно в начале следующего года.
«Очевидно, что в масштабах профицита все еще существует большая неопределенность, которая будет зависеть от того, насколько разрушительными будут санкции США для потоков российской нефти», — добавил он.
Руководитель отдела сырьевых стратегий RBC Capital Гелима Крофт также отметила, что россия остается ключевым поставщиком с ограниченным объемом поставок после введения США санкций против ведущих российских производителей «Роснефти» и «Лукойла», а также после продолжающихся ударов по энергетической инфраструктуре страны в рамках войны в Украине.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
