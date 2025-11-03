Болгария решила остановить экспорт нефтепродуктов в ЕС из-за санкций против «Лукойла» Сегодня 22:31 — Энергетика

Народное собрание Болгарии во время внеочередного заседания комитета по бюджету и финансам приняло законопроект о прекращении экспорта нефтепродуктов, преимущественно дизельного топлива и авиационного топлива, в Европейский Союз. Соответствующее решение было принято из-за введения США санкций против «Лукойла», владеющего единственным нефтеперерабатывающим заводом в стране.

Об этом сообщает БТА.

Причины такого решения

Ограничение экспорта необходимо для реализации энергетической безопасности Болгарии и стабильности внутреннего рынка горючего, отметили в комитете. Впрочем, запрет не затронет заправку болгарских и иностранных судов и самолетов, а также поставок для вооруженных сил стран-членов ЕС и НАТО. «Лукойл», который после введения американских санкций объявил о продаже своих зарубежных активов, через свою «дочку» Litasco владеет НПЗ «Лукойл Нефтехим Бургас», крупнейшим таким заводом на Балканах.

По словам главы бюджетного комитета Делиана Добрева, запрет на экспорт нефтепродуктов является превентивной мерой, которая имеет целью предотвратить рыночные махинации.

российский нефтяной гигант, кроме НПЗ, владеет юридическим лицом «Лукойл Болгария», ведущей компанией страны по розничной продаже горючего. По данным Комиссии по защите конкуренции Болгарии, этот филиал «Лукойла» является лидером на рынке оптовой продажи автотоплива с долей от 40−50% до 50−60%.

