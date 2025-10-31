Новые санкции принесут россии ежегодные потери на 50 миллиардов долларов — Зеленский Сегодня 09:29 — Мир

Президент Владимир Зеленский сообщил о первых подробных оценках влияния новых санкций партнеров на российскую военную экономику.

Потери для российских нефтяных компаний

По словам президента, разведка фиксирует существенные убытки российских нефтяных компаний от уже введенных ограничений.

Ожидается, что при сохранении принципиального и последовательного давления на москву потери россии только от недавних санкций могут превысить 50 миллиардов долларов в год.

Зеленский отметил, что партнеры планируют ввести еще больше санкций. В то же время поставка нефти из арабских стран, по его словам, обеспечит стабильность рынка и не допустит ценовых скачков, которыми пытается пугать россия.

Украина наладила регулярный обмен информацией с ключевыми государствами в отношении российских компаний, лиц и схем, подлежащих санкциям. Значительную часть украинских предложений партнеры уже учли.

Напомним, ранее Зеленский заявлял , что западные санкции станут особенно ощутимыми для российской экономики в начале лета 2026 года.

Finance.ua со ссылкой на Reuters писал , что западные санкции против россии не имеют значительного влияния на убеждение президента путина прекратить войну в Украине, и они также вряд ли приведут к значительному сокращению объемов экспорта. Но они затрудняют для россии продажу сырой нефти, и деньги, полученные за баррель, могут уменьшиться.

