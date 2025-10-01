Зеленский подвел итоги санкций против рф в сентябре и анонсировал новые
Президент Украины Владимир Зеленский собрал совещание, посвященное усилению санкционной политики и согласованию действий с международными партнерами.
Секретарь СНБО Рустем Умеров и советник-уполномоченный президента по вопросам санкций Владислав Власюк отчитались о результатах работы, новых ограничительных мерах и синхронизации санкций с союзниками, сообщает пресс-служба Офиса президента.
В сентябре было принято пять пакетов санкций
Ограничения введены против 166 физических и 127 юридических лиц. Под санкции попали:
- участники, помогающие российскому ВПК;
- теневой флот и компании по энергетическому сектору;
- российские пропагандисты;
- пророссийские деятели из Молдовы;
- лица, сотрудничающие с оккупационными властями Крыма.
Также Украина синхронизировала британские санкции в своей юрисдикции.
15 сентября Международная рабочая группа по вопросам санкций против россии представила документ «Новые санкции, чтобы заставить рф согласиться на прекращение огня в Украине». В нем рекомендуется усилить давление на энергетический и финансовый сектор россии.
Санкционные шаги партнеров
В течение сентября санкции против россии ввели также США, Великобритания, Канада, Япония, Австралия и Новая Зеландия:
- США внесли 32 компании и организации в список тех, кто не может получать американские товары и технологии без спецлицензии;
- Великобритания приняла два пакета: первый охватывает 70 танкеров, 27 компаний и трех физических лиц, второй — десять человек, причастных к хищению украинских детей;
- Япония ввела санкции против предприятий российского ВПК и лиц, причастных к депортации детей и аннексии Крыма;
- Австралия применила ограничения против 95 судов теневого флота;
- Австралия, Япония, Канада и Новая Зеландия поддержали введение ценового потолка на российскую нефть — 47,60 доллара за баррель.
В каждом из новых пакетов учтены украинские предложения и уже существующие ограничения. Украина продолжает координацию с партнерами и ожидает принятия 19-го санкционного пакета ЕС в ближайшее время.
Читайте также
Зеленский поручил начать подготовку к продлению санкций, срок которых истекает, и ускорить синхронизацию со стороны партнеров.
Напомним, Европейский Союз готовит 19-й пакет санкций против россии, который предусматривает ужесточение ограничений в сфере энергетики, финансовых услуг и торговли. Одним из ключевых пунктов пакета станет запрет импорта сжиженного природного газа (СПГ) из россии. От нынешних санкций уже есть эффект: ВВП россии, выросший в 2024 году на 4,3%, в 2025-м может замедлиться до 0,9%, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
