Келлог объяснил, почему Трамп снял санкции с белорусской компании Сегодня 06:31 — Мир

По словам спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога, улучшение в отношениях с беларусью связано с желанием Вашингтона выстроить «линии связи» с путиным.

Об этом сообщает The Guardian

Отметим, в начале сентября Соединенные Штаты Америки сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании «Белавиа». Также Дональд Трамп тогда передал белорусскому диктатору Александру Лукашенко письмо и подарок в честь дня рождения Лукашенко 30 августа.

«Сосредоточение США на Лукашенко объясняется тем, что он много разговаривает с путиным. Мы не уверены, что он ему говорит, впрочем, мы точно знаем, что они разговаривают… мы сделали, так это наладили связь, чтобы обеспечить открытость линий связи, чтобы мы могли убедиться, что все наши сообщения передаются путину», — отметил Келлог.

Он подчеркнул, что именно поэтому США согласились на снятие санкций с белорусской авиакомпании «Белавиа».

Келлог добавил, что решение относительно беларуси заключалось в том, чтобы «Белавиа» отремонтировала свои самолеты, чтобы их самолеты не падали с неба, но дать понять, что они не должны использовать их, в частности, для перевозок мигрантов в Европу.

👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram.

Букви По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.