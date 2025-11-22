10 ошибок, которых следует избегать на собеседовании при трудоустройстве Сегодня 20:01

10 ошибок, которых следует избегать на собеседовании при трудоустройстве

Собеседование — это всегда волнующий этап в поиске работы. Даже опытные кандидаты иногда нервничают и поэтому допускают типичные ошибки. В результате люди не всегда понимают, на каком именно моменте производят неудачное впечатление на работодателя.

Государственная служба занятости выделила 10 самых распространенных ошибок, которых следует остерегаться.

1. Игнорирование базового знакомства с компанией

Собеседование — не время «с нуля» узнавать, куда вы пришли. Если кандидат даже не открыл сайт компании и не просмотрел раздел О нас, это демонстрирует низкую заинтересованность. Никто не требует глубочайшего анализа либо исследования работы всех отделов, но минимальное понимание деятельности компании — это обязательная норма.

2. Неумение ориентироваться в собственном резюме

Резюме и собеседование нераздельны. Эксперты говорят, что плохое впечатление на работодателя производят те, кто не может объяснить написанные в резюме факты. Если информация уже поступила в документ, кандидат должен быть готов обосновать каждый пункт.

Читайте также Резюме не работает: почему так происходит и как исправить

3. Отсутствие вопросов к работодателю

Собеседование — это диалог, а не тест. Кандидат должен не только отвечать, но и проявлять заинтересованность, задавать вопросы, уточнять детали. Отсутствие вопросов сигнализирует о низком уровне вовлечённости.

4. Чрезмерная самоуверенность вместо естественной уверенности

Работодатели понимают волнение, но попытка скрыть его самоуверенностью часто выглядит как высокомерие. Такое поведение отталкивает и создает ошибочное впечатление о кандидате.

5. Игнорирование внешнего вида и стиля общения

Даже опыт и компетенции не спасут, если кандидат выглядит неуместно или высказывается ненадлежащим образом. Слишком яркая или слишком неформальная одежда, сленг, слова-паразиты или грубость могут стать причиной отказа.

Читайте также На каких вакансиях в Украине можно зарабатывать до 60 тыс. грн

6. Негатив относительно предыдущих работодателей или учебных заведений

Плохой опыт мог побуждать вас искать новую работу, но критиковать бывшего работодателя или университет на собеседовании не стоит. Лучше подчеркнуть, что нынешняя компания просто привлекает вас больше.

7. Перечисление навыков без примеров

Сухое озвучивание «пунктуальный», «командный игрок» не запоминается. Лучше расскажите реальные истории, подтверждающие эти навыки — это гораздо эффективнее и поможет работодателю лучше оценить кандидата.

8. Неудачный юмор

Шутки могут помочь разрядить атмосферу, но только если уместны. Перед тем как шутить, важно понять стиль собеседника. Неуместный юмор может оскорбить или создать неверное впечатление.

9. Чрезмерная серьезность

В противоположность предыдущему пункту — улыбка и вежливость работают лучше строгого тона. Небольшая теплая реплика о компании, ее достижениях или комфортном расположении офиса может создать положительный образ кандидата.

10. Отсутствие каких-либо материалов на собеседовании

Следует иметь с собой блокнот и ручку, а также дополнительные копии резюме, рекомендаций или мотивационного письма. Это показывает ответственность и подготовленность.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.