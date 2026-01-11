Ryanair назвал 5 лучших направлений для путешествий на 2026 год Сегодня 13:17 — Мир

Ryanair назвал 5 лучших направлений для путешествий на 2026 год

С началом 2026 года многие путешественники могут искать новые направления для своего следующего путешествия.

Авиакомпания Ryanair обнародовала самые популярные направления на 2026 год, большинство из которых расположены в Европе.

ТОП-5 направлений на 2026 год от Ryanair

Братислава, Словакия

Столица Словакии быстро становится одним из интереснейших городов Европы для отдыха, сочетая богатую историю с современным шармом.

На лето 2026 года Ryanair запланировала рекордное расписание на 33 маршрута в этот город, известный своим средневековым Старым городом и потрясающими видами на замки. Это позволит увеличить пропускную способность на 70%.

Тирана, Албания

Столица Албании — город, где красочные улицы, оживленные кофейни и потрясающие горные пейзажи создают незабываемые впечатления от путешествия.

От волшебного сочетания османской, итальянской и современной архитектуры до оживленной площади Скандербега и спокойного озера Тирана город предлагает идеальное сочетание истории, прекрасной погоды и современной культуры.

В апреле 2026 года Ryanair откроет свою новую базу из трех самолетов в Тиране, предлагая регулярные рейсы (450 в неделю) по 33 маршрутам.

Пескара, Италия

Италия остается одним из самых привлекательных направлений Европы, предлагая потрясающие побережья, исторические города и кухню мирового класса.

Пескара, город на побережье Адриатического моря, известна своими потрясающими пляжами и местом рождения итальянского поэта Габриеле Д’Аннунцио.

Летом 2026 года Ryanair будет выполнять сотни рейсов по 21 маршруту в этот уютный город.

Рабат, Марокко

Историческая столица Марокко известна своими потрясающими видами на побережье, элегантной архитектурой и яркой культурной жизнью. Рабат предлагает путешественникам уникальное сочетание традиций и современности.

В 2026 году Ryanair откроет свою новую базу в исторической столице Марокко, разместив там два самолета. Это позволит авиакомпании увеличить количество маршрутов в Рабат до 20, соединив с ним несколько крупных европейских городов.

Гданьск, Польша

Жемчужина польского Балтийского побережья известна живописным Старым городом, потрясающей набережной и богатой морской историей. Гданьск предлагает идеальное сочетание культуры и отдыха.

В 2026 году Гданьск получит значительный импульс благодаря рекордному расписанию рейсов Ryanair, которое включает 43 маршрута.

