Поддержка партнеров G7 поможет Украине уверенно пройти отопительный сезон

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук провела ряд двусторонних встреч с международными партнерами на саммите министров энергетики стран G7 в Торонто. Главное внимание в ходе встреч было уделено новым технологиям и ресурсам, необходимым для успешного прохождения отопительного сезона в Украине.

С министром экономики, торговли и промышленности Японии Кенджи Ямадой глава Минэнерго согласовала дальнейшее взаимодействие в рамках программ международной помощи JICA. Светлана Гринчук поблагодарила японскую сторону за системную поддержку энергетического сектора Украины — от предоставления оборудования для восстановления инфраструктуры до реализации проектов, направленных на повышение энергетической устойчивости и развитие возобновляемой энергетики.

В ходе встречи с министром энергетики и горнодобывающей промышленности Онтарио Стивеном Лечче министр обсудила развитие сотрудничества в сфере энергетики. Онтарио, как лидер чистой энергетики Канады, активно развивает ядерную генерацию и малые модульные реакторы — этот опыт ценен для Украины. Стороны отметили положительные результаты сотрудничества с компаниями Bruce Power и Ontario Power Generation, которые уже предоставляют энергетическое оборудование Украине, и договорились рассмотреть возможности поставки дополнительных генераторов и сетевого оборудования.

Светлана Гринчук выразила благодарность партнерам за весомый вклад в укрепление энергетической устойчивости нашего государства. Благодаря поддержке союзников Украина уверенно готовится к отопительному сезону и продолжает удерживать энергетический фронт.

