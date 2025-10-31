0 800 307 555
ру
Украина начала отопительный сезон: сколько объектов имеют резервное питание

Энергетика
21
Украина начала отопительный сезон: сколько объектов имеют резервное питание
Украина начала отопительный сезон: сколько объектов имеют резервное питание
В Украине идет подключение жилых домов и социальных объектов к системам теплоснабжения. По состоянию на сегодняшний день тепло имеют более 62% потребителей.
Об этом сообщил и.о. главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко.

Подготовка к отопительному сезону

По словам чиновника, подготовка к отопительному периоду в этом году была одной из самых сложных из-за последствий разрушения энергетической инфраструктуры. Теплоснабжающие организации вовремя проделали ремонтные работы, провели испытания сетей и подготовились к старту сезона. В ходе инспекций выявили около 3,5 тысячи замечаний, большинство из которых уже устранены.
Особое внимание в этом году было уделено готовности к возможным отключениям электроэнергии. По словам Замулко, благодаря международной помощи Украина получила значительное количество генераторов, которые распределили между теплогенерирующими объектами и социальными учреждениями.
Кроме того, общины создают запасы топлива, чтобы обеспечить стабильную работу систем теплоснабжения во время возможных длительных отключений.
«Практически все объекты теплоснабжения уже имеют резервные источники питания. Это позволяет надеяться, что даже в случае масштабных ограничений система сможет выдержать нагрузку», — отметил он.

Контроль за графиками отключений

Руководитель Госэнергонадзора также прокомментировал ситуацию с соблюдением графиков отключения электроэнергии. По его словам, проблема справедливого распределения электроэнергии между потребителями, которая возникла прошлой зимой, остается актуальной.
«Вместе с операторами систем распределения работаем над выравниванием ситуации. Не везде можно устранить технические ограничения, но мы влияем на процесс и обязываем операторов соблюдать графики», — объяснил Замулко.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами заявил, что во вторник, 28 октября, Украина официально начала отопительный сезон. Самой сложной остается ситуация в Шостке Сумской области. Власти уже обеспечили 70% финансирования на импорт газа и договорились о помощи со странами ЕС.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров продлил действие возложения специальных обязанностей (ВСО) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Это означает, что во время отопительного сезона граждане будут платить 4,32 грн за кВт/ч.
  • Правительство также сохранило льготную цену для потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья:
— за потребление до 2 000 кВт·ч в месяц будет действовать тариф 2,64 грн за кВт·ч;
 — за объем, превышающий установленный лимит, цена составит 4,32 грн за кВт⋅час.
По материалам:
Finance.ua
