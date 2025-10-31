0 800 307 555
Минсоцполики предалагает дофинансировать льготные кредиты на жилье для ВПО

Минсоцполитики разработало новую программу льготного кредитования на жилье для переселенцев и жителей прифронтовых территорий, согласно которой государство покрывает 70% первого взноса, 70% ежемесячных платежей в течение года и до 40 тыс. грн на оформление документов.
Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин призвал общины дофинансировать льготные кредиты на жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), пишет interfax.
«В самый сложный этап в жизни внутренне перемещенного лица, когда оно нуждается в наибольшей поддержке, государство должно помочь. Внутриперемещенные лица хотят быть экономически активными, общины нуждаются в специалистах. Я знаю случаи, когда регионы присоединяются к этой программе и дофинансируют кредиты, чтобы привлечь в свою общину нужных специалистов», — цитирует Университет.
«Однако общины, которые заинтересованы в новых специалистах и ​​работниках, могут помочь людям из числа ВПЛ покрыть оставшиеся 30% кредита», — подчеркнули в ведомстве.
Минсоцполитики разработало механизм предоставления средств из государственного бюджета местным бюджетам для финансирования работ по реконструкции жилых домов и общежитий, а также переоборудования нежилых помещений в жилые.
Субвенция распределена между областными бюджетами пропорционально количеству учтенных переселенцев, для областей с территориями боевых действий или временно оккупированными территориями будет применяться коэффициент 1,5.

Какие области

В частности, для Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Херсонской областей — 100% строительства или ремонта покрывается за счет субвенции, для других областей не более 60% расходов покрывается за счет субвенции и 40% за счет местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством. Одно из условий получения субвенции — повышение уровня доступности в местах временного проживания внутриперемещенных лиц и обустройство такого жилья для размещения маломобильных категорий населения.
По материалам:
Finance.ua
