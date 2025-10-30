0 800 307 555
россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины

Энергетика
рф снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины. Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий.
Об этом сообщает ДТЭК.
Это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 210 раз.
Напомним, что украинская энергосистема остается уязвимой даже без новых масштабных обстрелов. Из-за ее объединенной структуры возможны как почасовые, так и аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает министр энергетики Украины Светлана Гринчук.
Гринчук объяснила, что украинская энергосистема является единым целым, поэтому любые повреждения, даже в отдаленных регионах, влияют на работу всей сети.
Если россияне ударили по объектам в Черниговской или Сумской области, это может создать проблемы в энергосистеме в целом. Потому энергетики вынуждены временно балансировать нагрузку", — отметила Гринчук.
По всей Украине ввели графики отключения света до 19:00
По данным компании, графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 19:00 — объемом от 1 до 2 очередей.
Также введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей в тот же период — с 08:00 до 19:00.
«Укрэнерго» предупреждает, что ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому время и объем ограничений могут изменяться.

Где проверить графики

Прежде чем искать свой график отключений, нужно определить, к какой области или энергетической компании относится ваш дом.
Актуальные графики можно найти на:
  • официальных сайтах облэнерго — например, «Винницаоблэнерго», «Львовоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Полтаваоблэнерго», «Прикарпатьеоблэнерго» и др.;
  • сайтах компаний ДТЭК — «ДТЭК Киевские электросети», «ДТЭК Днепровские», «ДТЭК Одесские», «ДТЭК Донецкие» и т. д.
Оперативную информацию также публикуют:
  • на официальных страницах облэнерго и ДТЭК в соцсетях, в частности в Facebook;
  • на официальных каналах компаний Viber и Telegram.
