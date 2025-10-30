россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины Сегодня 11:12 — Энергетика

россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины

рф снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины. Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий.

Об этом сообщает ДТЭК.

Это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 210 раз.

Напомним, что украинская энергосистема остается уязвимой даже без новых масштабных обстрелов. Из-за ее объединенной структуры возможны как почасовые, так и аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Гринчук объяснила, что украинская энергосистема является единым целым, поэтому любые повреждения, даже в отдаленных регионах, влияют на работу всей сети.

Если россияне ударили по объектам в Черниговской или Сумской области, это может создать проблемы в энергосистеме в целом. Потому энергетики вынуждены временно балансировать нагрузку", — отметила Гринчук.

По всей Украине ввели графики отключения света до 19:00

По данным компании, графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 19:00 — объемом от 1 до 2 очередей.

Также введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей в тот же период — с 08:00 до 19:00.

«Укрэнерго» предупреждает, что ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому время и объем ограничений могут изменяться.

Где проверить графики

Прежде чем искать свой график отключений, нужно определить, к какой области или энергетической компании относится ваш дом.

Актуальные графики можно найти на:

официальных сайтах облэнерго — например, «Винницаоблэнерго», «Львовоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Полтаваоблэнерго», «Прикарпатьеоблэнерго» и др.;

сайтах компаний ДТЭК — «ДТЭК Киевские электросети», «ДТЭК Днепровские», «ДТЭК Одесские», «ДТЭК Донецкие» и т. д.

Оперативную информацию также публикуют:

на официальных страницах облэнерго и ДТЭК в соцсетях, в частности в Facebook;

на официальных каналах компаний Viber и Telegram.

