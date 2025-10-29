Когда включат отопление в жилых домах Львова Сегодня 15:49 — Энергетика

С понедельника, 3 ноября, во Львове начинается подача тепла в жилые дома. Тепло появится в помещениях в течение 2−5 дней в зависимости от типа системы отопления.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

«Садики, школы и больницы уже получают тепло. Эти выходные еще будут относительно теплыми, но с ноября поблажек не ждем, поэтому хорошо, что можем включить тепло для всех», — отметил городской голова.

В случае возникновения сбоев в работе системы отопления жителей просят сообщать об этом на горячую линию города, чтобы коммунальные службы оперативно реагировали на обращения.

«Держим все под контролем. Работаем, чтобы в каждом доме было тепло», — подчеркнул Андрей Садовый.

