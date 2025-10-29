Когда включат отопление в жилых домах Львова
С понедельника, 3 ноября, во Львове начинается подача тепла в жилые дома. Тепло появится в помещениях в течение 2−5 дней в зависимости от типа системы отопления.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
«Садики, школы и больницы уже получают тепло. Эти выходные еще будут относительно теплыми, но с ноября поблажек не ждем, поэтому хорошо, что можем включить тепло для всех», — отметил городской голова.
В случае возникновения сбоев в работе системы отопления жителей просят сообщать об этом на горячую линию города, чтобы коммунальные службы оперативно реагировали на обращения.
«Держим все под контролем. Работаем, чтобы в каждом доме было тепло», — подчеркнул Андрей Садовый.
Поделиться новостью
Также по теме
Когда включат отопление в жилых домах Львова
«Укрэнерго» работает над максимальным пропуском импорта э/э
Итоги работы энергетического сектора страны за 100 дней
Какие регионы пройдут зиму легче, а каким будет труднее
Последствия российских ударов: В «Нафтогазе» подсчитали потребность в дополнительном импорте газа зимой
Сколько стоят генераторы и их электроэнергия