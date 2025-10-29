Итоги работы энергетического сектора страны за 100 дней Сегодня 11:23 — Энергетика

Итоги работы энергетического сектора страны за 100 дней

Министр энергетики Светлана Гринчук приняла участие в совещании Президента Украины Владимира Зеленского с Премьер-министром Юлией Свириденко и всеми членами правительства.

Также говорилось о ключевых задачах на следующие сто дней.

«Получила ряд поручений от Президента, в том числе безотлагательно обеспечить 100% финансирования для импорта газа — уже привлечено 70% необходимой суммы. Вместе с Министром иностранных дел Андреем Сибигой должны также обеспечить реализацию договоренностей с международными партнерами относительно финансирования и поставки необходимого оборудования для генерации электричества», — отметила Светлана Гринчук. Глава Минэнерго доложила, что за последние 100 дней в Фонд поддержки энергетики уже привлечено более 113 млн евро. Еще 33,1 млн евро взносов в Фонд задекларированы международными партнерами.

За эти средства Украина продолжает закупать необходимое энергетическое оборудование для быстрых ремонтов после атак врага. Создаем энергонезависимую социальную инфраструктуру — за 100 дней в рамках правительственной программы «Луч надежды» установлено 17 солнечных электростанций для больниц. Стартовала программа бесплатных солнечных панелей для школ — бюджет в 16,5 млн евро.

«Продолжаем улучшать условия ведения хозяйственной деятельности предприятиями ТЭК. В настоящее время сроки процедуры закупок энергетического оборудования сокращены на 21 день. Благодаря дерегуляции, продолжительность ремонтов объектов ГТС удалось сократить на 6 месяцев и уменьшить время оформления документов для строительства и реконструкции элементов ГТС на 4−8 месяцев. Эти решения позволяют повысить надежность работы ОЭС Украины, минимизировать риски отключений и стабилизировать энергоснабжение населения и промышленности, а ускоренная реконструкция элементов ГТС усиливает гибкость системы и обеспечит возможность реверсной подачи газа», — подчеркнула Министр.

По ее словам, всей правительственной командой совместно с местными властями и энергетическими компаниями работаем, чтобы Украина прошла этот отопительный сезон.

Для этого провели все необходимые ремонты, накопили резервы оборудования и горюче-смазочные материалы, продолжаем работу с международными партнерами.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.