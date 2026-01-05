рф использует единственный ледокол для обхода санкций США в отношении экспорта сжиженного газа
россия использует единственный ледокол, чтобы в течение зимы продолжать экспорт сжиженного природного газа (СПГ) по подсанкционному проекту Arctic LNG 2 в Арктике.
Единственный танкер для зимнего экспорта СПГ
В понедельник, 5 января, ледокольный танкер Christophe De Margerie пришвартовался к подсанкционному заводу Arctic LNG 2 и готовится экспортировать свою третью с 20 декабря партию.
Этот танкер является единственным действующим судном в российском теневом флоте СПГ, которое способно ходить в замерзших районах в течение всего года, отмечает издание.
Зимой лед вокруг завода Arctic LNG 2 становится слишком толстым для прохождения обычных судов, и в прошлом месяце один из танкеров был вынужден приостановить попытку загрузки СПГ, потому что не мог подойти к терминалу из-за льда.
А танкер Christophe De Margerie, построенный по модели Arc7, уже доставил последние две партии груза на плавучее хранилище Saam в Мурманской области на западе россии.
Топливо из этого хранилища может быть загружено обычными судами и доставлено в Китай — единственный покупатель российского подсанкционного СПГ.
Прошлой зимой Arctic LNG 2 был вынужден значительно сократить производство из-за отсутствия судов для перевозки и переполненных хранилищ.
Единственное ледокольное судно позволяет Arctic LNG 2 работать примерно на 25% своей текущей мощности.
Новый танкер ледового класса
В прошлом месяце россия завершила строительство первого отечественного танкера для перевозки СПГ ледового класса «Алексей Косыгин», следующего в Арктику с дальнего востока страны. Это судно также может способствовать увеличению экспорта с того же завода.
Arctic LNG 2, Saam и Christophe De Margerie попали под санкции администрации бывшего президента США Джо Байдена.
