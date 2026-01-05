рф использует единственный ледокол для обхода санкций США в отношении экспорта сжиженного газа Сегодня 21:37 — Энергетика

россия использует единственный ледокол, чтобы в течение зимы продолжать экспорт сжиженного природного газа (СПГ) по подсанкционному проекту Arctic LNG 2 в Арктике.

Об этом сообщает Bloomberg.

Единственный танкер для зимнего экспорта СПГ

В понедельник, 5 января, ледокольный танкер Christophe De Margerie пришвартовался к подсанкционному заводу Arctic LNG 2 и готовится экспортировать свою третью с 20 декабря партию.

Этот танкер является единственным действующим судном в российском теневом флоте СПГ, которое способно ходить в замерзших районах в течение всего года, отмечает издание.

Зимой лед вокруг завода Arctic LNG 2 становится слишком толстым для прохождения обычных судов, и в прошлом месяце один из танкеров был вынужден приостановить попытку загрузки СПГ, потому что не мог подойти к терминалу из-за льда.

А танкер Christophe De Margerie, построенный по модели Arc7, уже доставил последние две партии груза на плавучее хранилище Saam в Мурманской области на западе россии.

Топливо из этого хранилища может быть загружено обычными судами и доставлено в Китай — единственный покупатель российского подсанкционного СПГ.

Прошлой зимой Arctic LNG 2 был вынужден значительно сократить производство из-за отсутствия судов для перевозки и переполненных хранилищ.

Единственное ледокольное судно позволяет Arctic LNG 2 работать примерно на 25% своей текущей мощности.

Новый танкер ледового класса

В прошлом месяце россия завершила строительство первого отечественного танкера для перевозки СПГ ледового класса «Алексей Косыгин», следующего в Арктику с дальнего востока страны. Это судно также может способствовать увеличению экспорта с того же завода.

Arctic LNG 2, Saam и Christophe De Margerie попали под санкции администрации бывшего президента США Джо Байдена.

