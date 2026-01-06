Увеличение добычи нефти в Венесуэле маловероятно по меньшей мере до конца десятилетия — Bloomberg Сегодня 19:33 — Энергетика

Аналитики предупреждают, что существенное наращивание добычи нефти в Венесуэле вряд ли состоится до конца десятилетия из-за изношенной инфраструктуры, высоких инвестиционных затрат и политических рисков. Даже при немедленном запуске новых проектов инвесторам придется ждать годами.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитическую записку Australia and New Zealand Banking Group Ltd.

Стратеги ANZ Дэниел Хайнс и Сони Кумари отмечают, что стандартные сроки увеличения нефтедобычи в Венесуэле будут значительно дольше, чем в других странах. Причина — структурные проблемы отрасли, в частности, устаревшая инфраструктура и хронический дефицит инвестиций. По их оценкам, даже если обработка новых проектов начнется немедленно, реальное влияние на объемы добычи вряд ли будет ощутимо к концу десятилетия.

В ANZ отмечают, что принятие окончательных инвестиционных решений в нефтедобывающих проектах обычно занимает от одного до пяти лет после открытия месторождения. Для традиционных наземных месторождений первая нефть может появиться через 12−24 месяца, тогда как для морских проектов этот период может растянуться до семи лет.

Несмотря на то что Венесуэла владеет крупнейшими в мире подтвержденными запасами нефти, восстановление отрасли требует значительных финансовых вложений. По оценкам ANZ, даже для удержания добычи на уровне около 1 миллиона баррелей в сутки стране понадобятся инвестиции, превышающие стандартные для отрасли $5,5 млрд в год.

Расходы на расширение месторождений в Венесуэле

Капитальные затраты на расширение традиционных наземных месторождений в Венесуэле могут составлять от $10 до $30 тыс. за каждый баррель суточной мощности. Для глубоководных морских проектов расходы могут расти до $60 тыс. на баррель суточной мощности.

Ожидания восстановления венесуэльской нефтедобычи также связаны с политическим фактором. Президент США Дональд Трамп ранее выражал надежду, что американские нефтяные компании присоединятся к возрождению отрасли. В то же время в ANZ предостерегают инвесторов от чрезмерного оптимизма.

«Инвесторы должны быть готовы к возможной продолжительной политической нестабильности в Венесуэле, которая будет сопровождаться значительными гражданскими беспорядками и длительными санкциями США против страны, считает ANZ», — пишет Bloomberg.

Справка Finance.ua:

в субботу американское спецподразделение «Дельта» захватило лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезло его в США;

Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут управлять Венесуэлой, пока там не произойдет четкий и безопасный переход власти;

5 января президент США заявил, что в краткосрочной перспективе ему нужно, чтобы вице-президент Венесуэлы, на которую возложены обязанности главы государства, Делси Родригес предоставила Штатам «полный доступ» к ресурсам. В случае отказа Трамп пригрозил Родригес «очень высокой ценой».

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.