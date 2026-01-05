0 800 307 555
За сутки инвестиционный интерес к Венесуэле вырос с 0% до 99%

Фондовый рынок
28
Бывший руководитель латиноамериканского подразделения Chevron Али Мошири сообщил, что его фонд Amos Global Energy Management определил ряд венесуэльских активов и ведет переговоры с инвесторами о привлечении 2 миллиардов долларов после свержения Николаса Мадуро.
Об этом он сообщил в интервью Financial Times.
По словам Мошири, задержание Мадуро американскими спецназовцами в субботу и призыв Трампа к американским компаниям возродить нефтяную промышленность Венесуэлы создали внезапную возможность.
«Мы уже некоторое время ожидали этого прорыва, и наш меморандум о частном размещении на сумму 2 млрд долларов готов к реализации с несколькими определенными инвестиционными целями», — сказал он в интервью.
«За последние 24 часа я получил десяток звонков от потенциальных инвесторов. Интерес к Венесуэле вырос с нуля до 99 процентов», — добавил он.
Последнее крупное открытие запасов страны состоялось в 2009 году в Ираке, где аукционы на нефтяные месторождения привлекли многомиллиардные ставки спустя шесть лет после вторжения США.
Но три крупных нефтяных компании США осторожно отреагировали на призыв Трампа к инвестициям из-за опасений политической нестабильности, истории экспроприации активов в Венесуэле и огромных сумм, необходимых для увеличения производства.
Один из инсайдеров отрасли заявил, что руководители ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips были удивлены военными действиями США.
Сбор средств фондом Amos Global Energy станет первым испытанием интереса Уолл-стрит к финансированию восстановления пришедшей в упадок нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, разрушенной после нескольких лет неправильного управления и санкций.
Меморандум для инвесторов, подготовленный Амосом, который попал в распоряжение FT, датирован декабрем 2025 года. В нем отмечено, что фонд намерен приобрести 20 000−50 000 баррелей нефти в сутки и 500 000 баррелей запасов у государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela.
Фонд рассчитывает на выход из инвестиции в течение пяти-семи лет и возврат инвестиций в два с половиной раза.
Другие частные инвесторы также выразили потенциальный интерес к Венесуэле после вмешательства США.
Гарольд Хэмм, американский магнат сланцевой промышленности и известный спонсор Трампа, сообщил FT, что его компания Continental Resources рассмотрит возможность инвестирования в Венесуэлу при соответствующих обстоятельствах.
Хотя ожидается, что частные инвесторы быстрее всего отреагируют на призыв Трампа, аналитики отрасли отмечают, что только у крупных американских компаний имеются достаточное влияние и опыт, чтобы отстроить большой и сложный сектор тяжелой нефти в стране.
По материалам:
Економічна Правда
Инвестиции
Payment systems