За сутки инвестиционный интерес к Венесуэле вырос с 0% до 99% Сегодня 20:40 — Фондовый рынок

Бывший руководитель латиноамериканского подразделения Chevron Али Мошири сообщил, что его фонд Amos Global Energy Management определил ряд венесуэльских активов и ведет переговоры с инвесторами о привлечении 2 миллиардов долларов после свержения Николаса Мадуро.

Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

По словам Мошири, задержание Мадуро американскими спецназовцами в субботу и призыв Трампа к американским компаниям возродить нефтяную промышленность Венесуэлы создали внезапную возможность.

«Мы уже некоторое время ожидали этого прорыва, и наш меморандум о частном размещении на сумму 2 млрд долларов готов к реализации с несколькими определенными инвестиционными целями», — сказал он в интервью.

Читайте также Украинские облигации достигли максимумов после реструктуризации — причины

«За последние 24 часа я получил десяток звонков от потенциальных инвесторов. Интерес к Венесуэле вырос с нуля до 99 процентов», — добавил он.

Последнее крупное открытие запасов страны состоялось в 2009 году в Ираке, где аукционы на нефтяные месторождения привлекли многомиллиардные ставки спустя шесть лет после вторжения США.

Но три крупных нефтяных компании США осторожно отреагировали на призыв Трампа к инвестициям из-за опасений политической нестабильности, истории экспроприации активов в Венесуэле и огромных сумм, необходимых для увеличения производства.

Один из инсайдеров отрасли заявил, что руководители ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips были удивлены военными действиями США.

Читайте также 5 млрд долларов дивидендов выплатят в этом году крупнейшие оборонные компании в Европе

Сбор средств фондом Amos Global Energy станет первым испытанием интереса Уолл-стрит к финансированию восстановления пришедшей в упадок нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, разрушенной после нескольких лет неправильного управления и санкций.

Меморандум для инвесторов, подготовленный Амосом, который попал в распоряжение FT, датирован декабрем 2025 года. В нем отмечено, что фонд намерен приобрести 20 000−50 000 баррелей нефти в сутки и 500 000 баррелей запасов у государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela.

Фонд рассчитывает на выход из инвестиции в течение пяти-семи лет и возврат инвестиций в два с половиной раза.

Читайте также Мировое богатство миллиардеров достигло рекордных $15,8 трлн

Другие частные инвесторы также выразили потенциальный интерес к Венесуэле после вмешательства США.

Гарольд Хэмм, американский магнат сланцевой промышленности и известный спонсор Трампа, сообщил FT, что его компания Continental Resources рассмотрит возможность инвестирования в Венесуэлу при соответствующих обстоятельствах.

Хотя ожидается, что частные инвесторы быстрее всего отреагируют на призыв Трампа, аналитики отрасли отмечают, что только у крупных американских компаний имеются достаточное влияние и опыт, чтобы отстроить большой и сложный сектор тяжелой нефти в стране.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.