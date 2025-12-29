5 млрд долларов дивидендов выплатят в этом году крупнейшие оборонные компании в Европе Сегодня 12:23 — Фондовый рынок

5 млрд долларов дивидендов выплатят в этом году крупнейшие оборонные компании в Европе

Крупнейшие европейские оборонные компании планируют выплатить акционерам почти пять миллиардов долларов США дивидендов в текущем году.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Vertical Research Partners.

Анализ данных, сосредоточенный на крупнейших игроках оборонной отрасли Европы — BAE Systems, Thales, Dassault, Rheinmetall, Leonardo, Babcock, Saab и Hensoldt — показывает, что запланированная выплата дивидендов приближается к 10-летнему максимуму.

Отмечается, что в данных не были учтены показатели компании Airbus из-за ее крупных коммерческих операций.

Европейские оборонные компании увеличивают инвестиции после всплеска мировых военных расходов из-за начала российско-украинской войны.

Исследование Vertical показывает, что средняя инвестиционная корзина проанализированных европейских компаний, измеренная как капитальные затраты плюс затраты на исследования и разработки в процентах от доходов, ожидается на уровне 7,9% в 2025 году.

В 2021 году, за год до начала вторжения рф в Украину, этот показатель составлял 6,4%.

Прибыль акционеров шести крупнейших оборонных компаний в США — Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman, RTX Corporation, L3Harris Technologies и Huntington Ingalls — падает после достижения своего 10-летнего максимума в 2023 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.