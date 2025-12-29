5 млрд долларов дивидендов выплатят в этом году крупнейшие оборонные компании в Европе
Крупнейшие европейские оборонные компании планируют выплатить акционерам почти пять миллиардов долларов США дивидендов в текущем году.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Vertical Research Partners.
Анализ данных, сосредоточенный на крупнейших игроках оборонной отрасли Европы — BAE Systems, Thales, Dassault, Rheinmetall, Leonardo, Babcock, Saab и Hensoldt — показывает, что запланированная выплата дивидендов приближается к 10-летнему максимуму.
Отмечается, что в данных не были учтены показатели компании Airbus из-за ее крупных коммерческих операций.
Европейские оборонные компании увеличивают инвестиции после всплеска мировых военных расходов из-за начала российско-украинской войны.
Исследование Vertical показывает, что средняя инвестиционная корзина проанализированных европейских компаний, измеренная как капитальные затраты плюс затраты на исследования и разработки в процентах от доходов, ожидается на уровне 7,9% в 2025 году.
В 2021 году, за год до начала вторжения рф в Украину, этот показатель составлял 6,4%.
Прибыль акционеров шести крупнейших оборонных компаний в США — Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman, RTX Corporation, L3Harris Technologies и Huntington Ingalls — падает после достижения своего 10-летнего максимума в 2023 году.
