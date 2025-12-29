0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

5 млрд долларов дивидендов выплатят в этом году крупнейшие оборонные компании в Европе

Фондовый рынок
35
5 млрд долларов дивидендов выплатят в этом году крупнейшие оборонные компании в Европе
5 млрд долларов дивидендов выплатят в этом году крупнейшие оборонные компании в Европе
Крупнейшие европейские оборонные компании планируют выплатить акционерам почти пять миллиардов долларов США дивидендов в текущем году.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Vertical Research Partners.
Анализ данных, сосредоточенный на крупнейших игроках оборонной отрасли Европы — BAE Systems, Thales, Dassault, Rheinmetall, Leonardo, Babcock, Saab и Hensoldt — показывает, что запланированная выплата дивидендов приближается к 10-летнему максимуму.
Отмечается, что в данных не были учтены показатели компании Airbus из-за ее крупных коммерческих операций.
Европейские оборонные компании увеличивают инвестиции после всплеска мировых военных расходов из-за начала российско-украинской войны.
Исследование Vertical показывает, что средняя инвестиционная корзина проанализированных европейских компаний, измеренная как капитальные затраты плюс затраты на исследования и разработки в процентах от доходов, ожидается на уровне 7,9% в 2025 году.
В 2021 году, за год до начала вторжения рф в Украину, этот показатель составлял 6,4%.
Прибыль акционеров шести крупнейших оборонных компаний в США — Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman, RTX Corporation, L3Harris Technologies и Huntington Ingalls — падает после достижения своего 10-летнего максимума в 2023 году.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems