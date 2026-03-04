В Минэнерго рассказали о планах защиты энергообъектов
В рамках подготовки к следующей зиме Министерство энергетики сосредоточится на восстановлении разрушенной россиянами генерации, защите транзита электроэнергии и газа и создании троекратного запаса энергооборудования.
Министр энергетики Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам заседания СНБО сообщил, что первое направление работы — помощь энергетическим компаниям в восстановлении уничтоженного оборудования основной генерации.
Второй приоритет — защита транзита электроэнергии и газа внутри страны на уровне государственных компаний. Речь идет об НЭК «Укрэнерго», которая отвечает за транзит электроэнергии, а также оператора газотранспортной системы и НАК «Нафтогаз Украины», обеспечивающие транзит газа по территории Украины и хранение топлива в подземных хранилищах.
Шмыгаль уточнил, что речь идет о «защите второго уровня» — обустройстве укрытий или углублении объектов под землю с бетонированием. Это должно обеспечить не только защиту от ударных дронов, но и противоракетную защиту ключевой инфраструктуры.
Запас оборудования
Отдельное направление — формирование резерва оборудования.
«Мы работаем с партнерами, чтобы не только закупать оборудование и по 6−9 месяцев ждать его изготовления. Мы работаем, чтобы создать троекратный запас оборудования — мы поставили себе такой норматив, троекратный запас от того, который был уничтожен этой зимой. Все необходимое будет храниться в Украине и за ее пределами», — подчеркнул министр.
Он добавил, что Европа, учитывая украинский опыт, также понимает необходимость создания собственных запасов энергетического оборудования. Вопросы производства, ускорение процедур закупок — в частности по принципу прямых контрактов, подобно закупкам оружия — и формирование резервов планируют вынести на следующий энергетический «Рамштайн».
Поделиться новостью
Также по теме
В Минэнерго рассказали о планах защиты энергообъектов
В феврале Украина импортировала рекордные 1,2 млн МВт-ч электроэнергии: из каких стран больше всего
Долги за свет — за какую сумму неуплаты могут отрезать услугу
Какое влияние иранских угроз на нефтяные доходы рф
Индия может возобновить закупки российской нефти на фоне конфликта вокруг Ирана
Киевщина получила 282 тонны дизельного топлива от Польши