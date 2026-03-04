0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минэнерго рассказали о планах защиты энергообъектов

Энергетика
27
В рамках подготовки к следующей зиме Министерство энергетики сосредоточится на восстановлении разрушенной россиянами генерации, защите транзита электроэнергии и газа и создании троекратного запаса энергооборудования.
Министр энергетики Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам заседания СНБО сообщил, что первое направление работы — помощь энергетическим компаниям в восстановлении уничтоженного оборудования основной генерации.
Второй приоритет — защита транзита электроэнергии и газа внутри страны на уровне государственных компаний. Речь идет об НЭК «Укрэнерго», которая отвечает за транзит электроэнергии, а также оператора газотранспортной системы и НАК «Нафтогаз Украины», обеспечивающие транзит газа по территории Украины и хранение топлива в подземных хранилищах.
Шмыгаль уточнил, что речь идет о «защите второго уровня» — обустройстве укрытий или углублении объектов под землю с бетонированием. Это должно обеспечить не только защиту от ударных дронов, но и противоракетную защиту ключевой инфраструктуры.

Запас оборудования

Отдельное направление — формирование резерва оборудования.
«Мы работаем с партнерами, чтобы не только закупать оборудование и по 6−9 месяцев ждать его изготовления. Мы работаем, чтобы создать троекратный запас оборудования — мы поставили себе такой норматив, троекратный запас от того, который был уничтожен этой зимой. Все необходимое будет храниться в Украине и за ее пределами», — подчеркнул министр.
Он добавил, что Европа, учитывая украинский опыт, также понимает необходимость создания собственных запасов энергетического оборудования. Вопросы производства, ускорение процедур закупок — в частности по принципу прямых контрактов, подобно закупкам оружия — и формирование резервов планируют вынести на следующий энергетический «Рамштайн».
По материалам:
УНІАН
Энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems