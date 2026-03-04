В Минэнерго рассказали о планах защиты энергообъектов Сегодня 09:44 — Энергетика

В рамках подготовки к следующей зиме Министерство энергетики сосредоточится на восстановлении разрушенной россиянами генерации, защите транзита электроэнергии и газа и создании троекратного запаса энергооборудования.

Министр энергетики Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам заседания СНБО сообщил, что первое направление работы — помощь энергетическим компаниям в восстановлении уничтоженного оборудования основной генерации.

Второй приоритет — защита транзита электроэнергии и газа внутри страны на уровне государственных компаний. Речь идет об НЭК «Укрэнерго», которая отвечает за транзит электроэнергии, а также оператора газотранспортной системы и НАК «Нафтогаз Украины», обеспечивающие транзит газа по территории Украины и хранение топлива в подземных хранилищах.

Шмыгаль уточнил, что речь идет о «защите второго уровня» — обустройстве укрытий или углублении объектов под землю с бетонированием. Это должно обеспечить не только защиту от ударных дронов, но и противоракетную защиту ключевой инфраструктуры.

Запас оборудования

Отдельное направление — формирование резерва оборудования.

«Мы работаем с партнерами, чтобы не только закупать оборудование и по 6−9 месяцев ждать его изготовления. Мы работаем, чтобы создать троекратный запас оборудования — мы поставили себе такой норматив, троекратный запас от того, который был уничтожен этой зимой. Все необходимое будет храниться в Украине и за ее пределами», — подчеркнул министр.

Он добавил, что Европа, учитывая украинский опыт, также понимает необходимость создания собственных запасов энергетического оборудования. Вопросы производства, ускорение процедур закупок — в частности по принципу прямых контрактов, подобно закупкам оружия — и формирование резервов планируют вынести на следующий энергетический «Рамштайн».

УНІАН По материалам:

