Турция планирует удвоить добычу газа в Черном море
В этом году Турция удвоит добычу природного газа в Черном море и откроет новые разведывательные скважины.
Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, передает Haber 7.
«В 2026 году добыча газа в Черном море удвоится, охватив 8 миллионов домохозяйств», — отметил Байрактар.
По словам министра, черноморский газ после полного использования будет приносить 6,5 миллиарда долларов по текущим ценам.
«Мы пробурим шесть новых разведывательных скважин в Черном море. У нас есть скважины в центральной и восточной частях Черного моря, места расположения которых определены, и где мы планируем бурить. Наши усилия по поиску новых запасов будут продолжаться непрерывно», — сообщил Байрактар.
Он заявил, что дальнейшей целью является увеличение добычи в четыре раза до 40 миллионов кубометров до 2028 года.
«Таким образом, мы сможем удовлетворить потребности в природном газе 16−17 миллионов домохозяйств, или 70−75% домохозяйств Турции, собственным газом», — сказал министр.
