рф будет делать все, чтобы Украина не могла заниматься добычей газа, — Зеленский

россия будет делать все, чтобы Украина не могла заниматься добычей собственного газа, и защитить все будет сложно.
Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина готовится к импорту газа и увеличению производства для противодействия агрессору.
«У нас есть энергетика. Безусловно, ко всему надо готовиться. Трезво смотреть. россия будет делать все, чтобы мы не могли заниматься добычей нашего газа, они будут делать все. Все это защитить будет сложно. Поставлена ​​задача параллельно иметь деньги на импорт газа, чтобы у людей был газ. Мы понимаем какой объем денег нужен и считаем, что будем готовы к такому вызову», — сказал Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов.
Также Президент прокомментировал ситуацию с электричеством.

Что будет с электричеством

«Сегодня мне сложно сказать. Мы будем готовы ко всем соответствующим вызовам, мы ежедневно работаем над этим. Будем защищать, будем бороться. Россияне должны знать, что мы шаг за шагом будем увеличивать производство всего того, чтобы они тоже чувствовали то, что испытываем мы», — заявил Зеленский.
