Итоги приватизации: сумма победных ставок составляет 120,49 млн грн

Фондовый рынок
27
На прошлой неделе команда Фонда госимущества провела 12 успешных аукционов по приватизации в системе Prozorro.Продажи. Общая сумма победных ставок составляет 120,49 млн гривен.
Об этом пишет Фонд Госимущества Украины.
Конкуренция на аукционах обусловила рост цены в 2,32 раза.
В общей сложности в торгах соревновались 33 участника, что в среднем составляет 2,75 желающих на один лот.

Самый дорогой объект

На прошлой неделе самым дорогим оказался Детский оздоровительный центр «Юный судоремонтник» в городе Одесса.
Цена выросла со стартовых — 14,2 млн гривен до финальных — 70 млн гривен.
Также спросом у инвесторов пользовался ЕМК ГП «Одесское государственное конструкторское бюро кинооборудования» в городе Одесса — финальная цена составила 33,5 млн гривен. И еще один положительный результат продажи — ЕМК ГП «Южный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по развитию флота рыбного хозяйства» в городе Николаев, цена выросла со стартовых — 379,9 тыс. гривен до финальных — 8 млн гривен.
На этой неделе команда ФГИУ планирует провести 20 онлайн-аукционов по приватизации. Среди предложений следующие объекты приватизации: Государственный пакет акций размером 26% СК ПАО «Нефтехимик Прикарпатья», ЕМК ГП «Славутский комбинат «Будфарфор», Государственный пакет акций размером 50 процентов +1 акция СК ПАО «Ровенский радиотехнический завод» и другие.
Также в инвестиционном меню ФГИ есть предложения для малого и среднего бизнеса, в частности нежилые и административные помещения, гаражи, ветлечебницы, объекты незавершенного строительства и т. д.
