Большинство предприятий ФГИУ убыточны — Гетманцев

Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев прокомментировал отчет Счетной палаты о работе Фонда государственного имущества Украины за 2024 год.

По словам Гетманцева, единственное положительное в отчете — это поступления от приватизации. План был перевыполнен на 247%, и бюджет получил почти 10 млрд грн.

«И на этом хорошие новости по управлению государственным имуществом в Отчете заканчиваются», — написал нардеп.

По его словам, около 70% государственных предприятий вошли в 2025 год без утвержденных финансовых планов. Это делает невозможным прогнозирование поступлений и оценку эффективности их работы.

Кроме того, только 7% предприятий, где государственная доля превышает 50%, перечислили дивиденды. В бюджет поступило только 182 млн грн.

За прошлый год на предприятиях, подчиненных ФГИУ, задолженность по зарплате выросла еще на 14% и составляет 685,5 млн грн.

Почти на треть снизилась средняя арендная ставка на государственное имущество. Долг арендаторов перед бюджетом составляет 409,3 млн грн, из них почти 15% считаются безнадежными.

Большинство предприятий, находящихся в управлении Фонда, задекларировали убытки. Общая сумма составляет 6,45 млрд грн.

«Так продолжаться не может. У нас точно нет „лишнего“ ресурса, чтобы государство дальше тянуло на себе все эти убыточные или вообще „фантомные“ предприятия. Управление должно быть эффективным, должны быть четкие KPI, контроль и ответственность за их невыполнение. Если нет возможности это обеспечить — нужно искать нового собственника, так государство вместо убытков получит средства от приватизации. Если же ситуация с неликвидностью катастрофическая, то нужно выяснять, кто был причастен к доведению предприятия до такого состояния», — подчеркнул Гетманцев.

Справка Finance.ua:

уровень убыточности в государственном секторе почти вдвое превышает общеукраинский показатель, а почти три четверти (72,1%) подконтрольных государству субъектов хозяйствования либо не работают, либо вообще являются предприятиями-фантомами.

