Приватизации за бесценок не будет: Кабмин изменил условия продажи госимущества — Finance.ua

Приватизации за бесценок не будет: Кабмин изменил условия продажи госимущества Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Приватизации за бесценок не будет: Кабмин изменил условия продажи госимущества

Действующие условия приватизации позволяли продавать госимущество за бесценок, однако теперь ситуация должна исправиться. Соответствующие изменения утвердил Кабмин.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, ранее государственное имущество можно было продавать на аукционах с поэтапным снижением цены — вплоть до 99%. Поэтому объекты уходили почти за бесценок.

Теперь Правительство ограничило снижение стартовой цены на первом аукционе — не более чем на 50%. На повторном аукционе правило 99% остается.

Согласно ожиданиям, только от продажи 11 объектов бюджет может получить не менее 234 млн грн.

Справка Finance.ua:

приватизация государственного имущества принесла бюджету в 2024 году около 12 миллиардов гривен. Среди крупных объектов, переданных в частные руки, — легендарная гостиница «Украина» в центре столицы (2,5 млрд гривен), конфискованное у российского олигарха предприятие «Аэрок» (1,89 млрд), Объединенная горно-химическая компания (3,9 млрд);

интересно, что поступления от приватизации в 2024 году втрое превысили запланированные — такого почти никогда не происходит. Так, от приватизации-2024 правительство рассчитывало получить 4 млрд гривен, по факту вышло почти 12 млрд — 300% плана;

в государственном бюджете Украины на 2025 год предусмотрено получение 3,2 млрд гривен от приватизации;

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