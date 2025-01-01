Приватизація держмайна під час війни: очікувані та реальні доходи — Finance.ua

Приватизація держмайна під час війни: очікувані та реальні доходи Сьогодні 05:42 — Казна та Політика

Приватизація державного майна принесла бюджету цього року майже 12 мільярдів гривень. Серед великих об’єктів, переданих у приватні руки — легендарний готель «Україна» у центрі столиці (2,5 млрд гривень), конфісковане у російського олігарха підприємство «Аерок» (1,89 млрд), Об’єднана гірничо-хімічна компанія (3,9 млрд). Цікаво, що надходження від приватизації цього року втричі перевищили заплановані — таке майже ніколи не трапляється.

Про це пише «Слово і діло».

Інфографіка: «Слово і діло»

У 2014−2019 роках український уряд мав великі очікування від приватизації державного майна: у бюджет закладали 17−19 млрд гривень надходжень.

Але очікування жодного разу не виправдалися. У 2014 році від приватизації до бюджету надійшло 0,5 млрд гривень (2,7% від запланованої суми), у 2015 році — 0,2 млрд гривень (0,9%), у 2016 році — 0,2 млрд гривень (1,1%), у 2017 році — 3,4 млрд гривень (19,8%), у 2018 році — 0,3 млрд гривень (1,3%), у 2019 році — 0,5 млрд гривень (3,2%).

У 2020 році спочатку від приватизації планували отримати 12 млрд гривень. Після коригування державного бюджету, зробленого на тлі пандемії, план знизили до 0,5 млрд. За рік від приватизації вдалося отримати 2,2 млрд гривень — 18,7% від початкового плану.

У держбюджет-2021 також заклали 12 млрд гривень від продажу майна. План вдалося виконати менше ніж наполовину — на 5,1 млрд.

В 2022 році від приватизації державного майна отримали 1,7 млрд гривень — 21,4% від плану (8 млрд).

В 2023 році очікуваний дохід від приватизації знизили до 6 млрд гривень. У результаті до бюджету надійшло 3,2 млрд гривень — 52,6% від плану.

Від приватизації-2024 уряд розраховував отримати 4 млрд гривень, по факту вийшло майже 12 млрд — 300% плану.

У держбюджеті на 2025 рік прибуток від приватизації закладено на рівні 3,2 млрд гривень.

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