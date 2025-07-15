Фонд госимущества продал здание госинститута в Киеве — Finance.ua

Фонд госимущества продал здание госинститута в Киеве Сегодня 18:04 — Фондовый рынок

Фонд госимущества продал здание госинститута в Киеве

Сегодня состоялся онлайн-аукцион по приватизации ЕМК ГП — Украинского государственного института по проектированию предприятий рыбного хозяйства и промышленности «Укррыбпроект», расположенного в городе Киев. Об этом сообщили в ФГИУ.

Торги проходили в электронной торговой системе «Прозорро.Продажи».

В торгах соревновалось 13 участников, что обусловило рост стоимости в 6,04 раза: от стартовой цены — 15,07 млн грн, до победной — более 91 млн грн.

Покупатель дополнительно должен уплатить НДС в размере более 18,2 млн грн, поэтому общий экономический эффект может составить более 109,2 млн грн.

После полной оплаты лота с учетом НДС новый владелец получит объект приватизации, который расположен в Шевченковском районе города Киева и включает в себя 9 единиц недвижимого имущества общей площадью 3 084,70 м², 9 единиц движимого имущества (оборудование, инвентарь и т. п. ) и 11 транспортных средств.

Среди условий приватизации объекта — погасить долги по заработной плате и перед бюджетом и не допустить увольнения работников предприятия в течение 6 месяцев.

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