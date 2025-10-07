0 800 307 555
Bolt снизил комиссию для водителей в Киеве
С 1 октября 2025 года сервис Bolt снизил комиссию для всех водителей в Киеве до 20%. Это должно увеличить чистый заработок водителей и поддержать их в условиях роста расходов на содержание авто.
Об этом говорится в релизе, предоставленном Finance.ua.

Почему компания пошла на этот шаг

По результатам внутренних опросов, 40% водителей Bolt считают, что их главная проблема — низкая стоимость поездок и заработка. При этом горючее, ремонт и техобслуживание дорожают быстрее, чем растут доходы.
«Благодаря разным бонусным и промо-кампаниям эффективная комиссия для водителей может быть еще ниже. Мы сознательно устанавливаем ее на уровне 20%, что делает условия Bolt одними из самых привлекательных на рынке — особенно с учетом того, что у ближайших конкурентов уровень комиссии составляет 25−27%», — отмечает генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик.
По данным Bolt, средний заработок водителей сервиса сегодня может достигать 800 евро в месяц. В сочетании с понижением комиссии это позволяет партнерам увеличить доход и чувствовать себя финансово стабильнее.

Новая категория заказов

Параллельно компания запустила новую категорию «Priority» — с повышенным тарифом и более быстрым поиском авто.
Как отмечают в Bolt, через новую категорию пассажиры будут получать машину в среднем на 10−15% быстрее, чем в стандартных категориях.
Ранее Finance.ua сообщал, что онлайн-сервис такси Bolt запустил в приложении новую категорию Women for Women, выбирая которую, женщины могут заказать поездку с женщиной-водителем.
