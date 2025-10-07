0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Количество SIM-карт в Украине сократилось, но доходы операторов выросли — НКЭК

44
Количество SIM-карт в Украине сократилось, но доходы операторов выросли — НКЭК
Количество SIM-карт в Украине сократилось, но доходы операторов выросли — НКЭК
Совокупные доходы рынка электронных коммуникаций за первое полугодие 2025 года составили 60,9 млрд грн, что на 17,3% больше, чем годом ранее.
Национальная комиссия, регулирующая сферу электронных коммуникаций (НКЭК), представила основные тенденции развития отрасли за первое полугодие 2025 года.
Всего свои данные предоставили 3474 поставщика из 4004, что на 14,5% меньше, чем в первом полугодии 2024 года, когда фиксировался самый высокий уровень отчетности.
Инфографика: НКЭК
Инфографика: НКЭК

Мобильная связь

  • за первые два квартала 2025 года общие доходы мобильных операторов составили 38,9 млрд грн против 31,8 млрд грн в первом полугодии 2024-го (+22,6%);
  • среднемесячный доход на одного пользователя (ARPU) вырос на 135,6 грн (+26,7%);
  • общее количество активных SIM-карт уменьшилось на 1,6 млн до 47,9 млн (-3,3%).
Количество карт, с которых осуществлялся доступ к интернету, сократилось на 400 тыс. до 35,4 млн.
Число SIM-карт с доступом к 4G продолжило расти и достигло 30,5 млн (+800 тыс.), хотя темпы прироста замедлились (в 2024 году показатель увеличился на 3,1 млн).
Инфографика: НКЭК
Инфографика: НКЭК

Фиксированный Интернет

  • доходы от фиксированного интернета выросли на 3% до 12,1 млрд грн (+3,0%);
  • ARPU — 237,8 грн (+3,5%);
  • количество точек подключения уменьшилось до 8,4 млн (-0,5%).
Инфографика: НКЭК
Инфографика: НКЭК

Развитие фиксированного доступа

  • в сельской местности насчитывается 2,5 млн линий (+7,1%);
  • фиксированный интернет доступен в 17 тыс. населенных пунктов, что составляет 66% территории Украины (без учета временно оккупированных территорий);
  • количество оптических линий превысило 7,7 млн ​​(91,9%), а доля технологии xPON — более 50%.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что мобильные операторы должны покрыть международные и национальные дороги 4G связью до конца 2026 года. В некоторых местах связи нет, в частности из-за задержек с оформлением аренды земли. Правительство планирует устранить бюрократические препятствия, чтобы ускорить процесс.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems