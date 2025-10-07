Количество SIM-карт в Украине сократилось, но доходы операторов выросли — НКЭК Сегодня 17:17

Количество SIM-карт в Украине сократилось, но доходы операторов выросли — НКЭК

Совокупные доходы рынка электронных коммуникаций за первое полугодие 2025 года составили 60,9 млрд грн, что на 17,3% больше, чем годом ранее.

Национальная комиссия, регулирующая сферу электронных коммуникаций (НКЭК), представила основные тенденции развития отрасли за первое полугодие 2025 года.

Всего свои данные предоставили 3474 поставщика из 4004, что на 14,5% меньше, чем в первом полугодии 2024 года, когда фиксировался самый высокий уровень отчетности.

Инфографика: НКЭК

Мобильная связь

за первые два квартала 2025 года общие доходы мобильных операторов составили 38,9 млрд грн против 31,8 млрд грн в первом полугодии 2024-го (+22,6%);

среднемесячный доход на одного пользователя (ARPU) вырос на 135,6 грн (+26,7%);

общее количество активных SIM-карт уменьшилось на 1,6 млн до 47,9 млн (-3,3%).

Количество карт, с которых осуществлялся доступ к интернету, сократилось на 400 тыс. до 35,4 млн.

Число SIM-карт с доступом к 4G продолжило расти и достигло 30,5 млн (+800 тыс.), хотя темпы прироста замедлились (в 2024 году показатель увеличился на 3,1 млн).

Инфографика: НКЭК

Фиксированный Интернет

доходы от фиксированного интернета выросли на 3% до 12,1 млрд грн (+3,0%);

ARPU — 237,8 грн (+3,5%);

количество точек подключения уменьшилось до 8,4 млн (-0,5%).

Инфографика: НКЭК

Развитие фиксированного доступа

в сельской местности насчитывается 2,5 млн линий (+7,1%);

фиксированный интернет доступен в 17 тыс. населенных пунктов, что составляет 66% территории Украины (без учета временно оккупированных территорий);

количество оптических линий превысило 7,7 млн ​​(91,9%), а доля технологии xPON — более 50%.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что мобильные операторы должны покрыть международные и национальные дороги 4G связью до конца 2026 года. В некоторых местах связи нет, в частности из-за задержек с оформлением аренды земли. Правительство планирует устранить бюрократические препятствия, чтобы ускорить процесс.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.