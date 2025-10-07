Как работают польские бизнесы в Украине Сегодня 21:00 — Фондовый рынок

Как работают польские бизнесы в Украине

Finance.ua проанализировала новые иностранные компании, в какие отрасли производства и непроизводственной сферы они вложили и продолжают вкладывать свои немалые средства и как благодаря функционированию этих компаний изменилась экономика военной Украины.

Главной польской компанией, открывшей свой бизнес в Украине в годы войны, является ООО «ЛФС», имеющее уставный капитал 300 млн гривен.

По данным Опендатабот, количество польских компаний позволяет находиться Польше на втором месте среди фирм других государств. Основателем и владельцем является гражданин Польши Павел Косина.

Информация о чистой прибыли, активах и доходе есть только по состоянию на 2022 год — соответственно 274,9 тыс. гривен, 2,32 млн гривен, 3,28 млн гривен.

Компания занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком и кормами для животных.

Однако, как свидетельствует информация Опендатабот, кроме этого существует очень большой перечень других видов деятельности: добыча полезных ископаемых, деятельность по торговле топливом, рудами, металлом, древесиной, санитарно-техническими изделиями, оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми жирами.

Также ООО «ЛФС» осуществляет оптовую торговлю машинами и оборудованием для добывающей промышленности и строительства, жидким топливом, твердым топливом.

Итак, как видим, сфер деятельности немало. И, конечно, руководители компании, как и других фирм, используя столь широкую сферу деятельности, пытаются нивелировать риски вложения средств в какие-то отдельные проекты, перекрывая их другими.

Общее количество компаний

В целом новых польских компаний, открывших свои бизнесы в нашей стране за период с 2022 по 2025 годы, насчитывается около 200. Немалое количество из них работает в Западной Украине. Таким образом, поляки, как и турки, уже создали немало рабочих мест для украинских работников.

