Венчурный бизнес: лидеры инвестиций в Украину (примеры)

Основа иностранных инвестиций (по объемам вложений в свои компании) в Украину — это созданные иностранцами финансовые, по сути, венчурные фирмы. А венчурный бизнес, как известно крайне рискован и для тех, кто его держит, и для тех, кто тесно сотрудничает с такими компаниями.

ООО «Тенс1ма» и закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Юген» — две крупнейшие иностранные компании в Украине, зашедшие на наш рынок после начала полномасштабного вторжения.

Уставный капитал первой составляет 1,28 млрд гривен, второй — 700 млн гривен.

Опендатабот дает немало интересной и одновременно относительно исчерпывающей информации об этих компаниях. Так, основателем ООО «Тенс1ма» является гражданин Армении, которого зовут Марине Агоронян. Именно он является основателем «Версариум Лимитед», компании, зарегистрированной на Кипре.

На начало 2025 года активы ООО «Тенс1ма» составили более 1,6 млрд гривен. В Опендатаботе нет информации о доходе этой компании за 2023 и 2024 годы, правда известно, что чистая прибыль в этих годах была отрицательной.

Что касается сфер деятельности компании, то они слишком широки: факторинговые услуги, оформление свопов, опционов, инвестдеятельность (венчуры), управление ценными бумагами, торговля и лизинг недвижимым имуществом, а также строительство и т. д.

Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Юген», вторая инкомпания, владельцем которого является гражданин США Хансен Делл Лой. Уставный капитал фонда составляет 700 млн гривен. Активы компании в 2023 году были на уровне 66,46 млн гривен, а в 2024-м — 8,2 млн гривен. Чистая прибыль за первый квартал 2025 года была отрицательной — (- 355 тыс. гривен), а коэффициент текущей ликвидности — 42,56.

Видом деятельности компании являются: трасты, фонды и подобные финансовые субъекты.

«Этот класс включает юридические лица, направленные на объединение ценных бумаг или других финансовых активов без управления от имени акционеров или бенефициариев. Портфели ценных бумаг оформляются с целью достижения определенных инвестиционных характеристик, таких как диверсификация, инвестиционный риск, ставка доходности и изменение уровня цен. Такие единицы получают проценты, дивиденды и другие доходы от собственности, но у них почти нет наемного персонала и никакого дохода от продаж услуг», — отмечают специалисты Опендатабот.

То есть такие компании, как мы видим, хоть и вложили значительные средства в Украину, однако не создали рабочих мест.

По мнению основателя и президента инвестиционной группы Универ Тараса Козака, риски инвестирования как юридическими, так и физлицами в разные фонды независимо от их «прописки» (украинской или иностранной, в нашем случае такой фонд является американским. — Авт.) чрезвычайно высоки.

Добавим, что и риски работы самого такого фонда в Украине для него — тоже очень рискованное дело.

