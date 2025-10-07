ЕЦБ поставил условие относительно «репарационного кредита» Украине Сегодня 21:35

Использование замороженных российских активов для предоставления «репарационного займа» Украине вызывает много споров среди европейских лидеров. В главном банке Европы отмечают, что на это должны согласиться все страны, в которых заблокированы средства кремля.

Какое условие для использования средств ставит ЕЦБ

Любое решение по замороженным активам Центробанка россии ЕС должен принять в соответствии с международным правом.

Об этом заявила президент Европейского центрально банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, сообщает Reuters.

«Мы очень рассчитываем, что любой обсуждаемый механизм, в конце концов, будет введен, будет соответствовать международным правилам и международному праву», — отметила Лагард.

Выступая перед законодателями Европы в Страсбурге, глава ЕЦБ выразила обеспокоенность тем, что решение ЕС относительно передачи этих средств для помощи Украине может быть юридически спорным.

По ее мнению, это может подорвать доверие к евро и отпугнуть инвесторов от хранения активов в этой валюте. В результате под угрозой окажется финансовая устойчивость блока.

«Учитывая финансовую стабильность и устойчивость евро, мы будем очень внимательно следить за тем, чтобы предложенные решения соответствовали международному праву и учитывали стабильность финансовой системы», — говорит Лагард.

Глава ЕЦБ подчеркнула, что все страны, больше всего рискующие от использования замороженных средств кремля, должны согласовать предоставление «репарационного займа» Украине.

Что известно о предоставлении «репарационного кредита» Украине

На прошлой неделе в Копенгагене европейские лидеры обсудили возможность использования замороженных российских активов для создания «репарационного кредита» Украине. Инициатива, продвигаемая Еврокомиссией, пока не получила необходимой поддержки. В частности, Бельгия отказалась снимать свое вето на использование этих средств, а Люксембург и Франция выразили обеспокоенность возможными юридическими последствиями такого шага.

На этом фоне три ключевых страны ЕС — Германия, Италия и Франция, входящие в состав «Большой семерки», настаивают на согласовании совместного подхода с партнерами из США и Японии по использованию замороженных миллиардов кремля.

