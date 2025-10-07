0 800 307 555
ЕЦБ поставил условие относительно «репарационного кредита» Украине

ЕЦБ поставил условие относительно «репарационного кредита» Украине
www.bloomberg.com
Использование замороженных российских активов для предоставления «репарационного займа» Украине вызывает много споров среди европейских лидеров. В главном банке Европы отмечают, что на это должны согласиться все страны, в которых заблокированы средства кремля.

Какое условие для использования средств ставит ЕЦБ

Любое решение по замороженным активам Центробанка россии ЕС должен принять в соответствии с международным правом.
Об этом заявила президент Европейского центрально банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, сообщает Reuters.
«Мы очень рассчитываем, что любой обсуждаемый механизм, в конце концов, будет введен, будет соответствовать международным правилам и международному праву», — отметила Лагард.
Выступая перед законодателями Европы в Страсбурге, глава ЕЦБ выразила обеспокоенность тем, что решение ЕС относительно передачи этих средств для помощи Украине может быть юридически спорным.
По ее мнению, это может подорвать доверие к евро и отпугнуть инвесторов от хранения активов в этой валюте. В результате под угрозой окажется финансовая устойчивость блока.
«Учитывая финансовую стабильность и устойчивость евро, мы будем очень внимательно следить за тем, чтобы предложенные решения соответствовали международному праву и учитывали стабильность финансовой системы», — говорит Лагард.
Глава ЕЦБ подчеркнула, что все страны, больше всего рискующие от использования замороженных средств кремля, должны согласовать предоставление «репарационного займа» Украине.

Что известно о предоставлении «репарационного кредита» Украине

  • На прошлой неделе в Копенгагене европейские лидеры обсудили возможность использования замороженных российских активов для создания «репарационного кредита» Украине. Инициатива, продвигаемая Еврокомиссией, пока не получила необходимой поддержки. В частности, Бельгия отказалась снимать свое вето на использование этих средств, а Люксембург и Франция выразили обеспокоенность возможными юридическими последствиями такого шага.
  • На этом фоне три ключевых страны ЕС — Германия, Италия и Франция, входящие в состав «Большой семерки», настаивают на согласовании совместного подхода с партнерами из США и Японии по использованию замороженных миллиардов кремля.
