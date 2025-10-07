ЕЦБ поставил условие относительно «репарационного кредита» Украине
Использование замороженных российских активов для предоставления «репарационного займа» Украине вызывает много споров среди европейских лидеров. В главном банке Европы отмечают, что на это должны согласиться все страны, в которых заблокированы средства кремля.
Какое условие для использования средств ставит ЕЦБ
Любое решение по замороженным активам Центробанка россии ЕС должен принять в соответствии с международным правом.
Об этом заявила президент Европейского центрально банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, сообщает Reuters.
«Мы очень рассчитываем, что любой обсуждаемый механизм, в конце концов, будет введен, будет соответствовать международным правилам и международному праву», — отметила Лагард.
Выступая перед законодателями Европы в Страсбурге, глава ЕЦБ выразила обеспокоенность тем, что решение ЕС относительно передачи этих средств для помощи Украине может быть юридически спорным.
По ее мнению, это может подорвать доверие к евро и отпугнуть инвесторов от хранения активов в этой валюте. В результате под угрозой окажется финансовая устойчивость блока.
«Учитывая финансовую стабильность и устойчивость евро, мы будем очень внимательно следить за тем, чтобы предложенные решения соответствовали международному праву и учитывали стабильность финансовой системы», — говорит Лагард.
Глава ЕЦБ подчеркнула, что все страны, больше всего рискующие от использования замороженных средств кремля, должны согласовать предоставление «репарационного займа» Украине.
Что известно о предоставлении «репарационного кредита» Украине
- На прошлой неделе в Копенгагене европейские лидеры обсудили возможность использования замороженных российских активов для создания «репарационного кредита» Украине. Инициатива, продвигаемая Еврокомиссией, пока не получила необходимой поддержки. В частности, Бельгия отказалась снимать свое вето на использование этих средств, а Люксембург и Франция выразили обеспокоенность возможными юридическими последствиями такого шага.
- На этом фоне три ключевых страны ЕС — Германия, Италия и Франция, входящие в состав «Большой семерки», настаивают на согласовании совместного подхода с партнерами из США и Японии по использованию замороженных миллиардов кремля.
Поделиться новостью
Также по теме
ЕЦБ поставил условие относительно «репарационного кредита» Украине
Как работают польские бизнесы в Украине
В Украине окончательно конфисковали активы одного из самых известных предателей
В рф в Екатеринбурге впервые вводят ограничения на дизтопливо
Топ-20 школ Украины для будущих айтишников
За 9 месяцев 2025 года таможенники выявили нарушений более чем на 10 млрд грн