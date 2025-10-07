В рф в Екатеринбурге впервые вводят ограничения на дизтопливо Сегодня 20:20

В российском городе Екатеринбург вводят ограничения на топливо и впервые — на дизель.

Об этом со ссылкой на местные паблики пишет Телеграм-канал FREEДОМ. LIFE.

Речь идет о 30 литрах бензина и 70 литрах дизеля в «одни руки».

Также FREEДОМ. LIFE опубликовал сфотографированное объявление о соответствующих ограничениях.

Российские медиа пишут, что жители жалуются, что на некоторых АЗС ввели ограничения на отпуск горючего «в одни руки» и «про запас».

По их словам, на некоторых станциях якобы запрещают заправлять более 20−30 литров бензина на машину, на других — отсутствует 95-й бензин и дизельное топливо, на третьих — запрещают наливать топливо в канистры.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.