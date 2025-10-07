В рф в Екатеринбурге впервые вводят ограничения на дизтопливо
В российском городе Екатеринбург вводят ограничения на топливо и впервые — на дизель.
Об этом со ссылкой на местные паблики пишет Телеграм-канал FREEДОМ. LIFE.
Речь идет о 30 литрах бензина и 70 литрах дизеля в «одни руки».
Также FREEДОМ. LIFE опубликовал сфотографированное объявление о соответствующих ограничениях.
Российские медиа пишут, что жители жалуются, что на некоторых АЗС ввели ограничения на отпуск горючего «в одни руки» и «про запас».
По их словам, на некоторых станциях якобы запрещают заправлять более 20−30 литров бензина на машину, на других — отсутствует 95-й бензин и дизельное топливо, на третьих — запрещают наливать топливо в канистры.
