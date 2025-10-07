0 800 307 555
ру
В Украине окончательно конфисковали активы одного из самых известных предателей

76
Министерство юстиции выиграло апелляцию на решение суда о конфискации имущества бывшего мэра Черкасс и народного депутата VII созыва от Партии регионов Владимира Олейника, скрывающегося в москве.
Соответствующее решение было принято 2 октября Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Об этом 6 октября сообщили в Министерстве юстиции, чей иск был частично удовлетворен.
На это ушло почти 11 лет — одиозный госпредатель сбежал в россию еще в 2014-м. Теперь недвижимость, судно беглеца и права на принадлежавшие его жене компании будут национализированы.

Что взыщут в доход государства

  • 6 объектов недвижимого имущества в Черкассах;
  • 1 объект недвижимости в Киевской области;
  • самоходное моторное прогулочное судно;
  • долю корпоративных прав в ООО «Е.С.П. Технологии», принадлежавшую супруге экс-нардепа Людмиле Олейник.
Таким образом, Минюст добился существенного расширения перечня конфискованных активов. В предыдущем решении от 4 сентября 2025 года, на которое была подана апелляция, речь шла о ½ и ¼ объектов недвижимого имущества в Черкассах, ½ объекта недвижимости в Киевской области, ½ судна. В конфискации прав у «Е. С. П. Технологии» суд вообще отказывал.
Постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу немедленно после его провозглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

За что судят экс-нардепа Олейника

Как пишет Oboz.ua, Олейник был народным депутатом Украины VI-VII созыва (2012−2014) от Партии регионов. Кроме того, в 1994—2002 годах он был мэром Черкасс, а в 1999 году — кандидатом в президенты (член «каневской четверки», снял кандидатуру в пользу Евгения Марчука). После Революции Достоинства в 2014 году Владимир Олейник уехал в москву, где занимался антиукраинской пропагандой.
Правовым основанием для иска против него стало решение Совета нацбезопасности и обороны от 22 ноября 2024 г. о применении санкций в виде блокирования активов на 10 лет. По данным Минюста Украины, СБУ и минфина США, Олейник в россии активно занялся антиукраинской политикой, в частности:
  • подал иск в российский суд с требованием признать Революцию Достоинства «государственным переворотом» и стал одним из основателей антиукраинской организации «Комитет спасения Украины»;
  • выступал в российских пропагандистских программах, распространяя антиукраинские нарративы;
  • В 2021 году по указанию ФСБ собирал информацию об украинской критической инфраструктуре, на которую россия впоследствии проводила кибератаки;
  • в 2022 году прибыл на временно оккупированную территорию Киевской области, чтобы содействовать установлению оккупационного режима.
На этом фоне он был обвинен в государственной измене, за что судят в Вышгородском районном суде Киевской области. В частности, согласно обвинительному акту, он распространял российскую пропаганду среди жителей оккупированного села Катюжанка, оправдывал вооруженную агрессию россии, глорифицировал российских военных, давал интервью российским СМИ с антиукраинскими комментариями, отождествлял украинские власти с «нацистами», а россию представлял как освободителя от «нацизма».
