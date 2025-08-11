Высокий Суд Англии арестовал активы Жеваго из-за долга перед НБУ — Finance.ua

Высокий Суд Англии арестовал активы Жеваго из-за долга перед НБУ Сегодня 10:32

Высокий Суд Англии и Уэльса издал приказ об аресте активов Константина Жеваго, бывшего владельца АО Банк «Финансы и Кредит». Ликвидация банка началась в 2015 году.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

На слушании «без уведомления» Высокий Суд Англии и Уэльса удовлетворил заявление Национального банка о замораживании определенных активов Константина Жеваго. Это решение будет действовать до того момента, когда английский суд рассмотрит иск НБУ о признании и исполнении в Великобритании решения Шевченковского районного суда Киева от 1 октября 2019 года.

Украинский суд признал Жеваго ответственным за долг перед НБУ, возникший из-за непогашения стабилизационных кредитов, выданных банку «Финансы и Кредит» до его банкротства. Жеваго предоставлял личную гарантию по этим обязательствам, но большую часть долга так и не уплатил.

Юридический процесс в Англии стал продолжением многолетней работы Национального банка по возвращению этой задолженности.

Напомним, в 2015 году Константин Жеваго заключил с Национальным банком договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования банка по ряду кредитных договоров, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности финансового учреждения перед Национальным банком. Но уже в декабре того же года НБУ подал в суд, поскольку он не выполнял эти обязательства.

Шевченковский районный суд города Киева 1 октября 2019 обязал Жеваго выплатить долг в сумме 1,539 млрд грн в пользу Национального банка.

В декабре 2019 года решение вступило в законную силу и Национальный банк обратился в Государственную исполнительную службу для принудительного исполнения судебного решения о взыскании задолженности. Однако Константин Жеваго уклонялся от его полного исполнения, поэтому пока что не удалось полностью выполнить решение суда в Украине.

