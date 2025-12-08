0 800 307 555
ру
В США показали сумму на следующие 2 года, которую потратят на помощь Украине

В воскресенье, 7 декабря, законодатели США представили окончательный текст законопроекта об оборонной политике, который предусматривает рекордные расходы на национальную безопасность и сотни миллионов долларов на поддержку Украины.
Об этом пишет Fox News.
Законопроект предусматривает выделение на национальную оборону 901 миллиарда долларов в следующем году — на 8 миллиардов долларов больше, чем в значится запросе Белого дома.
Законопроект также продолжает финансирование Инициативы по предоставлению помощи Украине в обеспечении безопасности на уровне 400 миллионов долларов в год на 2026 и 2027 финансовые годы.
Кроме того, Конгресс также потребует участить отчетность о взносе союзников в Украину, чтобы отслеживать, как европейские партнеры поддерживают Киев.
Законопроект также меняет характер экономической и военной конкуренции США с Китаем, вводя новые инвестиционные ограничения, запрещая использование ряда китайских технологий в цепочках поставок Пентагона и расширяя дипломатические и разведывательные усилия по отслеживанию глобального присутствия Пекина.
Он также включает запрет на закупки, направленный против поставщиков биотехнологий, что не позволит Пентагону заключать контракты с китайскими компаниями, которые занимаются генетическим секвенированием и биотехнологиями.
По словам помощников руководства республиканцев, Палата представителей проведет голосование по этому законопроекту в ближайшие дни.
По материалам:
УНІАН
