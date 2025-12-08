0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Две страны собираются обжаловать план ЕС против энергоносителей из рф

Энергетика
17
Две страны собираются обжаловать план ЕС против энергоносителей из рф
Две страны собираются обжаловать план ЕС против энергоносителей из рф
Венгрия и Словакия намерены обратиться в Европейский суд с целью обжалования плана Европейского Союза по запрету импорта российских нефти и газа.
Об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет УНИАН.
Сийярто отметил, что Венгрия и Словакия могут обратиться в суд уже на следующей неделе, как только будет принят данный план.
«Как только на следующей неделе будет принят план RePowerEU, мы вместе со Словакией подадим в Европейский суд просьбу об отмене этого плана и попросим приостановить действие этого регламента на время судебного разбирательства», — написал глава МИД Венгрии.
Сийярто мотивирует необходимость обратиться в суд, поскольку запрет на импорт нефти и газа из россии может привести к повышению цен.
«Мы делаем этот шаг, поскольку запрет импорта российской нефти и газа исключит возможность безопасного энергоснабжения Венгрии и Словакии и приведет к резкому росту цен», — написал венгерский министр.
Кроме того, Сийярто считает, что план ЕС противоречит договорам.
«Этот регламент также является масштабным юридическим мошенничеством, поскольку это явная санкционная мера, требующая единодушного одобрения. Он также противоречит договорам ЕС, в которых отмечено, что энергетическая политика относится к национальной компетенции, и противоречит даже собственной оценке», — отметил глава МИД Венгрии.
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems