Две страны собираются обжаловать план ЕС против энергоносителей из рф

Венгрия и Словакия намерены обратиться в Европейский суд с целью обжалования плана Европейского Союза по запрету импорта российских нефти и газа.

Об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет УНИАН.

Сийярто отметил, что Венгрия и Словакия могут обратиться в суд уже на следующей неделе, как только будет принят данный план.

«Как только на следующей неделе будет принят план RePowerEU, мы вместе со Словакией подадим в Европейский суд просьбу об отмене этого плана и попросим приостановить действие этого регламента на время судебного разбирательства», — написал глава МИД Венгрии.

Сийярто мотивирует необходимость обратиться в суд, поскольку запрет на импорт нефти и газа из россии может привести к повышению цен.

«Мы делаем этот шаг, поскольку запрет импорта российской нефти и газа исключит возможность безопасного энергоснабжения Венгрии и Словакии и приведет к резкому росту цен», — написал венгерский министр.

Кроме того, Сийярто считает, что план ЕС противоречит договорам.

«Этот регламент также является масштабным юридическим мошенничеством, поскольку это явная санкционная мера, требующая единодушного одобрения. Он также противоречит договорам ЕС, в которых отмечено, что энергетическая политика относится к национальной компетенции, и противоречит даже собственной оценке», — отметил глава МИД Венгрии.

