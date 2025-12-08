НАПК проверило декларации чиновников медкомиссий: в большинстве — ложь Сегодня 09:44 — Казна и Политика

Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило полные проверки 22 деклараций должностных лиц медико-социальных экспертных комиссий и установило признаки декларирования недостоверных сведений в 18 декларациях.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

«В 18 декларациях установлены признаки декларирования недостоверных сведений более чем на 148,9 млн грн и признаки незаконного обогащения в одной декларации на 16,4 млн грн, в правоохранительные органы направлено 17 обоснованных выводов», — говорится в сообщении.

В частности, приговором Виноградовского районного суда Закарпатской области признан виновным глава Береговской районной МСЭК в совершении уголовного правонарушения. Наложен штраф в размере 68 тыс. грн с лишением права занимать руководящие должности в учреждениях здравоохранения и экспертных командах по оценке повседневного функционирования лица сроком на год.

Чиновница скрыла от декларирования земельный участок, принадлежащий мужчине на праве собственности, стоимостью более 9 млн грн.

В декларациях главы Житомирской МСЭК № 2 за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений более чем на 5 млн грн, в декларации за 2024 год — более 5,2 млн грн.

«В частности, служащая забыла задекларировать сведения о муже и его имуществе: три квартиры в Киеве, Житомире и Одесской области, два дома в Житомирской области (в одном из которых фактически проживала и сама чиновница), автомобили (Toyota Land Cruiser Prado 150, Volvo C30), его доходы и средства на банках.

По результатам проверки Национальная полиция Украины приобщила материалы проверок к материалам уголовного производства.

НАПК также пишет о главе нейроофтальмологической МСЭК — враче-невропатологе «Областного центра медико-социальной экспертизы» Запорожского областного совета.

В декларации за 2024 год она отметила недостоверные сведения более чем на 2,9 млн грн, не указав, среди прочего, сведения об автомобиле HYUNDAI IX 35, которым пользовалась, полученном подарок в виде наличных денег более 360 тыс грн, а также не подтвердила источники происхождения задекларированной наличности в размере 30 тис. долл. США. Обоснованный вывод направлен в НПУ.

Врач-эксперт «Областного центра медико-социальной экспертизы» Харькова. В декларации за 2023 год декларант отметила недостоверные сведения более чем на 1,7 млн ​​грн, не указав квартиру в Харькове, в которой фактически проживала, и средства на своих банковских счетах. Также не указала сведения о своих доходах, полученных на карточный счет от третьих лиц на сумму свыше 530 тыс. грн.

Обоснованный вывод направлен в НПУ.

«В настоящее время продолжаются проверки еще двух деклараций, поданных работниками МСЭК», — отмечает НАПК.

В декабре 2024 года Верховная Рада Украины приняла Закон о реформировании МСЭК, которые заменили экспертными командами по оценке повседневного функционирования личности, напоминает НАПК.

Согласно закону члены экспертных команд стали декларантами, то есть лицами, на которых распространяется действие Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Економічна Правда

