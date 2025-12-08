0 800 307 555
Глава Верховной Рады подписал закон о госбюджете-2026

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о государственном бюджете на 2026 год. Документ передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает сайт ВРУ.
Напомним, Проект Госбюджета на 2026 год был утвержден украинским правительством 15 сентября 2025 года и передан на рассмотрение Верховной Раде. 22 октября 2025 года Рада приняла проект бюджета в первом чтении (т.е. за основу): 256 депутатов проголосовали «за».
После первого чтения парламент принял так называемые «бюджетные выводы». 3 декабря 2025 года Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год во втором чтении и в целом.
Что заложили в Госбюджет на следующий год? Finance.ua разобрался в статье — Госбюджет-2026: ключевые цифры и риски
