НБУ выпустил специальный набор памятных монет ко Дню защитников

Казна и Политика
27
НБУ выпустил специальный набор памятных монет, в котором собраны все оборотные монеты номиналом 10 гривен, посвященные разным родам войск Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщил Нацбанк.
«Всем, кто каждый день защищает нашу страну от врага, защищает на земле, в небе и на море. Всем, кто, жертвуя собственным здоровьем и жизнью, позволяет миллионам украинцев жить, работать и обнимать самых родных», — пишет НБУ.
«Сухопутные войска, Воздушные силы, Военно-морские силы, Десантно-штурмовые войска, Войска связи и кибербезопасности, Силы территориальной обороны, Силы специальных операций, Медицинские силы, Силы логистики, Силы беспилотных систем, Силы поддержки, а также другие отдельные Вооруженных Сил Украины — каждый из вас — часть огромной силы, которая крепко держит оборону и противостоит врагу в его захватнических намерениях.
Национальный банк посвятил каждому роду войск отдельную оборотную памятную монету номиналом в 10 гривен.
По материалам:
Finance.ua
НБУ
