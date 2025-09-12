0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В августе все проверенные декларации оказались с нарушениями — НАПК

Криминал
19
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в августе 2025 года завершило 96 полных проверок деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу. Нарушения выявлены в каждой декларации.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
В 52% из их числа установлены признаки недостоверных сведений (признаки ст. 366−2 Уголовного кодекса Украины (УК УК)) или ч. 4 ст.172−6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), необоснованности активов. В частности, в одной декларации установлены признаки необоснованности активов более чем на 3,7 млн ​​грн, в 49 — признаки недостоверных сведений более чем на 333,3 млн грн.
Читайте также
В августе 2025 года в компетентные органы направлено 23 обоснованных выводов по ст. 366−2 УК Украины (недостоверное декларирование), 14 — по признакам ч. 4 ст. 172−6 КУоАП (недостоверное декларирование) и один — по признакам ч. 1 ст. 172−4 КУоАП (нарушение ограничений относительно совместительства).
«Результаты проведенных полных проверок свидетельствуют о том, что применение риск-ориентированного подхода к отбору деклараций на полную проверку оказало положительное влияние на эффективность их проведения», — отметили в НАПК.
Читайте также
Среди всех завершенных с начала года полных проверок деклараций больше всего установлено нарушений в декларациях, поданных представителями:
  • органов местного самоуправления — в 149 декларациях;
  • областных и районных государственных администраций — 5;
  • народными депутатами — 4;
  • судебной системы — 19;
  • Национальной полиции — 27;
  • таможенной и налоговой службы — 14;
  • государственной службы по чрезвычайным ситуациям — 9;
  • государственных предприятий — 12;
  • коммунальных предприятий — 13;
  • территориальных центров комплектования и социальной поддержки — 8;
  • медико-социальной экспертной комиссии — 11.
Больше всего нашли свое подтверждение факты декларирования недостоверных сведений должностными лицами таких регионов:
  • в 57 из 70 — проверенных деклараций, поданных должностными лицами Днепропетровской области (81%);
  • в 11 из 15 — Запорожской области (73%);
  • в 24 из 34 — Хмельницкой области (71%);
  • в 20 из 29 — Киевской области (69%);
  • в 15 из 22 — Закарпатской области (68%)
  • в 13 из 19 — Ровенской области (68%);
  • в 7 из 11 — Кировоградской и Николаевской областей (по 64%);
  • в 19 ​​из 33 — Харьковской области (58%);
  • в 15 из 29 — Львовской области (по 52%);
  • в 16 из 32 — Винницкой области (50%);
  • в 10 из 21 — Полтавской области (48%);
  • в 23 из 51 — Одесской области (45%);
  • в 63 из 205 — г. Киева (31%).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems