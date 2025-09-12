В августе все проверенные декларации оказались с нарушениями — НАПК Сегодня 20:20 — Криминал

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в августе 2025 года завершило 96 полных проверок деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу. Нарушения выявлены в каждой декларации.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В 52% из их числа установлены признаки недостоверных сведений (признаки ст. 366−2 Уголовного кодекса Украины (УК УК)) или ч. 4 ст.172−6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), необоснованности активов. В частности, в одной декларации установлены признаки необоснованности активов более чем на 3,7 млн ​​грн, в 49 — признаки недостоверных сведений более чем на 333,3 млн грн.

В августе 2025 года в компетентные органы направлено 23 обоснованных выводов по ст. 366−2 УК Украины (недостоверное декларирование), 14 — по признакам ч. 4 ст. 172−6 КУоАП (недостоверное декларирование) и один — по признакам ч. 1 ст. 172−4 КУоАП (нарушение ограничений относительно совместительства).

«Результаты проведенных полных проверок свидетельствуют о том, что применение риск-ориентированного подхода к отбору деклараций на полную проверку оказало положительное влияние на эффективность их проведения», — отметили в НАПК.

Среди всех завершенных с начала года полных проверок деклараций больше всего установлено нарушений в декларациях, поданных представителями:

органов местного самоуправления — в 149 декларациях;

областных и районных государственных администраций — 5;

народными депутатами — 4;

судебной системы — 19;

Национальной полиции — 27;

таможенной и налоговой службы — 14;

государственной службы по чрезвычайным ситуациям — 9;

государственных предприятий — 12;

коммунальных предприятий — 13;

территориальных центров комплектования и социальной поддержки — 8;

медико-социальной экспертной комиссии — 11.

Больше всего нашли свое подтверждение факты декларирования недостоверных сведений должностными лицами таких регионов:

в 57 из 70 — проверенных деклараций, поданных должностными лицами Днепропетровской области (81%);

в 11 из 15 — Запорожской области (73%);

в 24 из 34 — Хмельницкой области (71%);

в 20 из 29 — Киевской области (69%);

в 15 из 22 — Закарпатской области (68%)

в 13 из 19 — Ровенской области (68%);

в 7 из 11 — Кировоградской и Николаевской областей (по 64%);

в 19 ​​из 33 — Харьковской области (58%);

в 15 из 29 — Львовской области (по 52%);

в 16 из 32 — Винницкой области (50%);

в 10 из 21 — Полтавской области (48%);

в 23 из 51 — Одесской области (45%);

в 63 из 205 — г. Киева (31%).

