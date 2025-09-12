В августе все проверенные декларации оказались с нарушениями — НАПК
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в августе 2025 года завершило 96 полных проверок деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу. Нарушения выявлены в каждой декларации.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
В 52% из их числа установлены признаки недостоверных сведений (признаки ст. 366−2 Уголовного кодекса Украины (УК УК)) или ч. 4 ст.172−6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), необоснованности активов. В частности, в одной декларации установлены признаки необоснованности активов более чем на 3,7 млн грн, в 49 — признаки недостоверных сведений более чем на 333,3 млн грн.
В августе 2025 года в компетентные органы направлено 23 обоснованных выводов по ст. 366−2 УК Украины (недостоверное декларирование), 14 — по признакам ч. 4 ст. 172−6 КУоАП (недостоверное декларирование) и один — по признакам ч. 1 ст. 172−4 КУоАП (нарушение ограничений относительно совместительства).
«Результаты проведенных полных проверок свидетельствуют о том, что применение риск-ориентированного подхода к отбору деклараций на полную проверку оказало положительное влияние на эффективность их проведения», — отметили в НАПК.
Среди всех завершенных с начала года полных проверок деклараций больше всего установлено нарушений в декларациях, поданных представителями:
- органов местного самоуправления — в 149 декларациях;
- областных и районных государственных администраций — 5;
- народными депутатами — 4;
- судебной системы — 19;
- Национальной полиции — 27;
- таможенной и налоговой службы — 14;
- государственной службы по чрезвычайным ситуациям — 9;
- государственных предприятий — 12;
- коммунальных предприятий — 13;
- территориальных центров комплектования и социальной поддержки — 8;
- медико-социальной экспертной комиссии — 11.
Больше всего нашли свое подтверждение факты декларирования недостоверных сведений должностными лицами таких регионов:
- в 57 из 70 — проверенных деклараций, поданных должностными лицами Днепропетровской области (81%);
- в 11 из 15 — Запорожской области (73%);
- в 24 из 34 — Хмельницкой области (71%);
- в 20 из 29 — Киевской области (69%);
- в 15 из 22 — Закарпатской области (68%)
- в 13 из 19 — Ровенской области (68%);
- в 7 из 11 — Кировоградской и Николаевской областей (по 64%);
- в 19 из 33 — Харьковской области (58%);
- в 15 из 29 — Львовской области (по 52%);
- в 16 из 32 — Винницкой области (50%);
- в 10 из 21 — Полтавской области (48%);
- в 23 из 51 — Одесской области (45%);
- в 63 из 205 — г. Киева (31%).
