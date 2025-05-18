НАПК в апреле зафиксировало нарушения в декларациях почти на 460 млн грн — Finance.ua
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НАПК в апреле зафиксировало нарушения в декларациях почти на 460 млн грн

Казна и Политика
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НАПК в апреле зафиксировало нарушения в декларациях почти на 460 млн грн
НАПК в апреле зафиксировало нарушения в декларациях почти на 460 млн грн
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за апрель завершило 83 полные проверки деклараций, в каждой из которых выявило нарушения — на общую сумму примерно 459 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба НАПК.
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В частности, в 54 декларациях (65%) из числа проверенных в апреле установлены признаки недостоверных сведений на почти 376 млн грн.
В четырех декларациях — признаки незаконного обогащения более чем на 72 млн грн, в двух декларациях — признаки необоснованности активов почти на 11 млн грн.
Агентство также назвало ТОП-10 нарушений. Среди самых громких, в декларации начальника Управления Государственной миграционной службы в Хмельницкой области за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений более чем на 27,8 млн грн.
А в декларациях бывшего начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Тернопольской области за 2022−2023 годы установлены признаки недостоверных сведений совокупно более чем на 22,5 млн грн.
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«В целом за 4 месяца этого года НАПК завершило проведение 317 полных проверок деклараций, в 171 декларации, то есть у 54% из числа проверенных, установлены признаки декларирования недостоверных сведений на общую сумму почти 1,5 млрд грн, в 8 — признаки незаконного обогащения на общую сумму активов — 37 на общую сумму 60,6 млн грн, признаки конфликта интересов — у 4 декларантов. По результатам рассмотрения 77 обоснованных выводов НАПК органы досудебного расследования начали уголовные производства, материалы еще 9 проверок приобщены к начатым ранее уголовным производствам», — добавили в НАПК.
По материалам:
Укрінформ
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