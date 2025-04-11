НАПК в марте выявило нарушений в декларациях более чем на 234 млн грн, лидеры — местные депутаты Сегодня 13:30 — Личные финансы

НАПК в марте выявило нарушений в декларациях более чем на 234 млн грн, лидеры — местные депутаты

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) за март 2025 года завершило 73 полных проверки деклараций, отобранных по новому риск-ориентированному подходу и выявило нарушения в 38 из них: признаки недостоверных сведений установлены в 36 на более 222 млн грн, и еще в двух установлены признаки необоснованности активов на более чем 12 млн грн.

Как сообщается на сайте НАПК, в декларациях неназванного депутата Днепропетровского областного совета за 2021−2022 годы установлены признаки недостоверных сведений совокупно более чем на 37,9 млн грн. В декларации депутата Закарпатского областного совета за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений более чем на 19 млн грн. У бывшего депутата Полтавского районного совета в декларациях за 2022−2023 годы выявлены признаки необоснованности активов более чем на 12,4 млн грн.

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В декларациях депутата Криворожского городского совета за 2022−2023 годы установлены признаки недостоверных сведений более чем на 27,8 млн грн. В декларации депутата Хмельницкого городского совета за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений более чем на 15,1 млн грн. В декларации депутата Криворожского городского совета за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений более чем на 11 млн грн.

Также сообщается о народном депутате Украины, в декларации которого за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений более чем на 3,6 млн грн. Также в декларациях судьи Самарского районного суда г. Днепропетровска за 2022−2023 годы (ныне — Днепр) установлены признаки недостоверных сведений более чем на 4,1 млн грн. В декларации бывшего заведующего сектором государственных закупок Министерства иностранных дел за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений более чем на 7,6 млн грн.

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В марте в компетентные органы направлено 45 обоснованных выводов относительно выявления признаков коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, за которое предусмотрена уголовная ответственность по ст.366−2 Уголовного кодекса Украины «Декларирование недостоверной информации». С начала года по результатам рассмотрения 46 обоснованных выводов НАПК органы досудебного расследования начали уголовные производства, в суд направлено семь обвинительных актов.

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