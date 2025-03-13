В НАПК объяснили, как исправить ошибку в декларации — Finance.ua

В НАПК объяснили, как исправить ошибку в декларации Сегодня 16:46

В НАПК объяснили, как исправить ошибку в декларации

Национальное агентство по предотвращению коррупции напомнило, что в Едином государственном реестре деклараций предусмотрена возможность исправления ошибок. Главное — сделать это правильно и вовремя во избежание возможных негативных последствий.

Как внести изменения в поданную декларацию

войдите в свой персональный кабинет; найдите поданную декларацию — возле нее есть кнопка «Подать исправленную декларацию», которая будет активна 30 дней с момента подачи документа; нажмите кнопку — система создаст черновик исправленной декларации; отредактируйте данные; сохраните изменения, после чего черновик исправленной декларации будет сохранен; подайте черновик исправленной декларации.

Исправленную декларацию можно подать только один раз в течение 30 дней после подачи основной декларации.

Читайте также Когда подается последняя налоговая декларация после прекращения предпринимательской деятельности

Что делать, если истек срок в 30 дней для подачи исправленной декларации или попытка исправления использована?

Не надо нервничать по этому поводу — вы все еще можете сообщить об ошибке. Для этого нужно:

войти в персональный электронный кабинет Реестра деклараций;

перейти во вкладку «Мои сообщения» — она находится рядом с «Мои документы» и «Мой профиль»;

создать новое сообщение и отправить его — в произвольной форме опишите, какие именно ошибки обнаружили и почему вы их допустили.

Ответ на это сообщение не предусмотрен, но информацию, указанную в сообщении, могут учесть при полной проверке декларации.

Можно ли изменить тип декларации?

Изменение типа декларации не предусмотрено, но если вы:

ошибочно подали декларацию «Кандидата на должность» — просто подайте новую декларацию правильного типа;

ошибочно выбрали другой тип декларации вместо «При увольнении» — нужно уведомить НАПК через вкладку «Мои сообщения» в персональном кабинете и подать декларацию «При увольнении» за соответствующий период;

ошибочно избрали тип декларации «Я продолжаю выполнять функции государства…» или «Я прекратил (а) выполнять функции государства…» вместо «Ежегодная» — у вас есть 30 дней на исправление такой отметки.

подали декларацию неправильного типа за прошлый период — сообщите об этом НАПК через вкладку «Мои сообщения» в личном кабинете Реестра деклараций.

Ответ на сообщение не поступает, но эта информация может быть учтена при проверке декларации.

Можно ли удалить декларацию из Реестра деклараций?

Удаление деклараций возможно только пять лет спустя после прекращения выполнения функций государства или местного самоуправления или иной деятельности, предусматривающей представление деклараций. При этом действующее законодательство предусматривает удаление всех деклараций, кроме последней поданной — она должна храниться в Реестре деклараций бессрочно.

Для удаления деклараций из публичной части Реестра деклараций после истечения пятилетнего срока со дня прекращения выполнения таких функций необходимо отправить запрос в Национальное агентство на электронную почту info@nazk.gov.ua или по адресу: бульвар Николая Михновского, 28, г. Киев, 01103.

При этом в заявлении необходимо указать фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства или пребывания, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Также нужно отправить:

перечень документов, которые вы подали в Реестр деклараций и которые хотите удалить из его публичной части,

копии документов о том, что в течение последних 5 лет вы не выполняете функций государства или местного самоуправления или другой деятельности, предусматривающей декларирование (например, копия трудовой книжки).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.