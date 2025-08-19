Инфографики изменений: проект ко Дню Независимости Украины — Finance.ua

Инфографики изменений: проект ко Дню Независимости Украины
Цикл интересных инфографик о нашей стране от Finance.ua.
Уже скоро украинцы будут отмечать День Независимости. Редакция Finance.ua решила через факты и цифры оглянуться на тот путь, который уже прошла наша страна за эти 34 года.
Каждый день в течение недели мы будем публиковать «Инфографики изменений», в которых вы сможете увидеть самые интересные цифры и тенденции последних 34 лет в Украине.
Сегодня рассказываем о международных компаниях, которые десятилетиями инвестируют в Украину.
