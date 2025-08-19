Принятие режима «Defence City» позволит Украине попасть в ТОП-5 экспортеров ОВТ — Гетманцев — Finance.ua
Принятие режима «Defence City» позволит Украине попасть в ТОП-5 экспортеров ОВТ — Гетманцев

Казна и Политика
19
Завтра Верховная Рада рассматривает во втором чтении ключевые законопроекты о Defense City.
Принятие специального режима «Defence City» для предприятий ОПК позволит Украине ощутимо нарастить объем производства оружия и товаров оборонного назначения. Речь идет, по расчетам специалистов, об объемах от 9 до 30 млрд долларов ежегодно.
Об этом пишет Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Напомню, соответствующий спецрежим для предприятий ОПК разрабатывается, чтобы Украина значительно увеличила объем производства оружия и товаров оборонного назначения», — написал он.
По расчетам специалистов — от 9 до 30 миллиардов долларов США.
«Мы можем полностью обеспечить нашу армию необходимым вооружением — это гарантия усиления нашей защиты и обороны. Следующим шагом станет то, что Украина выйдет в крупнейшие производители оружия в мире — рассчитываем попасть в ТОП-5 экспортеров оружия», — сказал он.
Поэтому надеюсь на полную поддержку законопроектов во втором чтении. Мы должны предоставить все возможности для усиления украинской обороны. Это не тот вопрос, который можно отложить. Далее механизм будем отрабатывать на практике, анализировать результаты, при необходимости совершенствовать инструменты.
отметил Гетманцев

По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииКабмин
