Комитет Рады поддержал отставку Галущенко

Казна и Политика
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики принял решение вынести вопрос отставки министра юстиции Германа Галущенко на рассмотрение парламента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
В Верховной Раде уже поступило представление премьер-министра об увольнении министра, а также личное заявление Галущенко об отставке.
Напомним, 29 апреля 2021 года Верховная Рада назначила Германа Галущенко министром энергетики Украины. После отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля 16 июля 2025 года и формирования нового правительства под руководством Юлии Свириденко Галущенко покинул энергетическое ведомство и возглавил Министерство юстиции Украины.

Что предшествовало

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении преступной организации. Следствие установило, что к схеме были привлечены высокопоставленные должностные лица. В частности, на опубликованных пленках НАБУ фигурирует министр юстиции Герман Галущенко.
По материалам:
РБК-Україна
