Общины будут самостоятельно запускать процесс восстановления поврежденных домов: Кабмин утвердил экспериментальный проект
Кабинет Министров принял решение, позволяющее общинам самостоятельно запускать процесс восстановления поврежденных многоквартирных домов и общежитий в рамках экспериментального проекта.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
«Мы передаем общинам больше полномочий, чтобы восстановление поврежденных домов происходило быстрее. Принятие решений на местах позволит общинам оперативнее определять приоритеты, запускать ремонтные работы и поддерживать семьи, чьи дома разрушила страна-агрессор», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Новая модель быстрого восстановления
Экспериментальный механизм быстрого восстановления, введенный летом, предусматривает новую модель работы.
Техническое обследование и подготовка к началу ремонтных работ проходят одновременно.
Ранее решение о применении этого механизма принималось областными военными администрациями. Это удлиняло старт работ и ограничивало возможность общин быстро реагировать на нужды жителей.
Теперь общины могут начать процесс восстановления на местах. Они будут самостоятельно определять приоритетные дома, формировать перечни и запускать ремонтные работы. Расширение полномочий делает механизм более гибким и сокращает сроки выполнения работ.
Объекты для участия в механизме будут отбирать по данным Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Предпочтение отдается жилью, которое можно отремонтировать в короткие сроки, а также домам, где проживают социально уязвимые семьи.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Европейский Союз вместе с Данией, Германией, Францией и Литвой запустили инициативу EU4Reconstruction — программу Team Europe в размере 37 миллионов евро, направленную на усиление прозрачности во время восстановления Украины.
EU4Reconstruction будет тесно сотрудничать с Министерством развития общин и территорий Украины и Агентством по восстановлению, поддерживая правительство в планировании, координации и мониторинге процесса реконструкции.
