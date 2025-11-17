Общины будут самостоятельно запускать процесс восстановления поврежденных домов: Кабмин утвердил экспериментальный проект Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Кабинет Министров принял решение, позволяющее общинам самостоятельно запускать процесс восстановления поврежденных многоквартирных домов и общежитий в рамках экспериментального проекта.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

«Мы передаем общинам больше полномочий, чтобы восстановление поврежденных домов происходило быстрее. Принятие решений на местах позволит общинам оперативнее определять приоритеты, запускать ремонтные работы и поддерживать семьи, чьи дома разрушила страна-агрессор», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Новая модель быстрого восстановления

Экспериментальный механизм быстрого восстановления, введенный летом, предусматривает новую модель работы.

Техническое обследование и подготовка к началу ремонтных работ проходят одновременно.

Ранее решение о применении этого механизма принималось областными военными администрациями. Это удлиняло старт работ и ограничивало возможность общин быстро реагировать на нужды жителей.

Теперь общины могут начать процесс восстановления на местах. Они будут самостоятельно определять приоритетные дома, формировать перечни и запускать ремонтные работы. Расширение полномочий делает механизм более гибким и сокращает сроки выполнения работ.

Объекты для участия в механизме будут отбирать по данным Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Предпочтение отдается жилью, которое можно отремонтировать в короткие сроки, а также домам, где проживают социально уязвимые семьи.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Европейский Союз вместе с Данией, Германией, Францией и Литвой запустили инициативу EU4Reconstruction — программу Team Europe в размере 37 миллионов евро, направленную на усиление прозрачности во время восстановления Украины.

EU4Reconstruction будет тесно сотрудничать с Министерством развития общин и территорий Украины и Агентством по восстановлению, поддерживая правительство в планировании, координации и мониторинге процесса реконструкции.

